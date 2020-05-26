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Совмин назначил новых замминистра транспорта и коммуникаций и зампреда «Беллесбумпрома»
26.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Согласно документу заместителем министра транспорта и коммуникаций назначен Сергей Дубина, заместителем председателя концерна «Беллесбумпром» — Александр Пшенный, советником-посланником посольства Беларуси в Швейцарии — Алексей Жбанов.
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Совет Министров постановлением от 25 мая 2020 года №310 назначил новых заместителя министра транспорта и коммуникаций и заместителя председателя концерна...
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