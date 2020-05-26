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Лукашенко поддержал проект указа по зарплатам работников бюджетной сферы

26.05.2020 14:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поддержал проект указа по зарплатам работников бюджетной сферы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект указа по зарплатам работников бюджетной сферы. Об этом со ссылкой на министра финансов Беларуси Максима Ермоловича сообщает БЕЛТА.

Так, одна из норм указа коснется поддержания заработных плат работников бюджетных организаций на уровне не ниже размера минимальной зарплаты, а также осуществления им соответствующих доплат в случае вынужденной неполной занятости или объявления простоя.

При этом в ходе совещания Президент отметил, что пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на работу организаций. Так, если ранее спортивный объект активно оказывал услуги населению, то теперь его посещаемость существенно упала и в связи с этим возникают вопросы выплаты заработной платы работникам. 

В связи с этим Александр Лукашенко напомнил о том, что даже в нынешних условиях все организации должны искать возможность сохранения своей деятельности в той или иной форме, как это, к примеру, происходит в сфере общественного питания. 

При этом Глава государства подчеркнул, что поддержка не должна оказываться огульно. Необходимо четко определить те категории граждан и работников, которые в ней действительно нуждаются. 

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект указа по зарплатам работников бюджетной сферы. Об этом со ссылкой на министра финансов Беларуси Максима...
 
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