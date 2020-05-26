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Пьяный могилевчанин за рулем «жигулей» матерился на милиционеров. Как думаете, чем закончилось?
Источник материала: Tut.by
Могилевчанина оштрафовали на 540 рублей за оскорбление сотрудников милиции,
Милицию вызвали прохожие — сообщили, что автомобилем «ВАЗ» на улице Заречной управляет пьяный водитель. Когда сотрудники ГАИ приехали на место, то увидели припаркованный автомобиль, а на водительском сиденье — нетрезвого мужчину.
На просьбу выйти из машины для дальнейшего разбирательства мужчина ответил отказом. Он стал громко кричать и выражаться нецензурно. Сотрудники ГАИ несколько раз просили его прекратить, но могилевчанин продолжал оскорблять их.
В итоге в отношении 28-летнего мужчины составили административный протокол, а суд решил оштрафовать его на 20 базовых величин, или 540 рублей.
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Милицию вызвали прохожие. Сказали, что за рулем «ВАЗа» едет пьяный водитель.
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