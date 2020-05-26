С выборов снялся первый «кандидат в кандидаты»

На этапе сбора подписей в поддержку возможных кандидатов в президент из гонки выбыл первый «кандидат в кандидаты».

Во вторник 26 мая во время пресс-конференции председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что принял решение сняться с выборов, несмотря на то, что уже собрал за свою кандидатуру 30 тысяч подписей.

«Я считаю себя самым серьезным политиком из всех политических партий Беларуси. Для меня президентские выборы — процесс, который должен объединить страну, а не разъединить. Как политик, депутат, лидер крупнейшей партии страны. В этой ситуации мои политические амбиции уступают ситуации в стране», - цитирует Гайдукевича TUT.by .

Гайдукевич заявил, что отдаст собранные за него подписи в штаб действующего президента страны, признав всех кандидатов поступить также, так как считает, что Александр Лукашенко - единственный гарант, который не допустит «слома страны».

«Мы не поддерживаем революцию, революция - всегда кровь. Действующий президент - единственный гарант единства страны», - заявил Гайдукевич.