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С выборов снялся первый «кандидат в кандидаты»
Источник материала: БДГ
На этапе сбора подписей в поддержку возможных кандидатов в президент из гонки выбыл первый «кандидат в кандидаты».
Во вторник 26 мая во время пресс-конференции председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что принял решение сняться с выборов, несмотря на то, что уже собрал за свою кандидатуру 30 тысяч подписей.
«Я считаю себя самым серьезным политиком из всех политических партий Беларуси. Для меня президентские выборы — процесс, который должен объединить страну, а не разъединить. Как политик, депутат, лидер крупнейшей партии страны. В этой ситуации мои политические амбиции уступают ситуации в стране», - цитирует Гайдукевича
Гайдукевич заявил, что отдаст собранные за него подписи в штаб действующего президента страны, признав всех кандидатов поступить также, так как считает, что Александр Лукашенко - единственный гарант, который не допустит «слома страны».
«Мы не поддерживаем революцию, революция - всегда кровь. Действующий президент - единственный гарант единства страны», - заявил Гайдукевич.
Напомним, что с 21 мая по 19 июня включительно в Беларуси
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На этапе сбора подписей в поддержку возможных кандидатов в президент из гонки выбыл первый «кандидат в кандидаты».
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