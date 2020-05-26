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С выборов снялся первый «кандидат в кандидаты»

26.05.2020 16:38 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На этапе сбора подписей в поддержку возможных кандидатов в президент из гонки выбыл первый «кандидат в кандидаты».

Во вторник 26 мая во время пресс-конференции председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что принял решение сняться с выборов, несмотря на то, что уже собрал за свою кандидатуру 30 тысяч подписей.

«Я считаю себя самым серьезным политиком из всех политических партий Беларуси. Для меня президентские выборы — процесс, который должен объединить страну, а не разъединить. Как политик, депутат, лидер крупнейшей партии страны. В этой ситуации мои политические амбиции уступают ситуации в стране», - цитирует Гайдукевича TUT.by.

Гайдукевич заявил, что отдаст собранные за него подписи в штаб действующего президента страны, признав всех кандидатов поступить также, так как считает, что Александр Лукашенко - единственный гарант, который не допустит «слома страны».

«Мы не поддерживаем революцию, революция - всегда кровь. Действующий президент - единственный гарант единства страны», - заявил Гайдукевич.

Напомним, что с 21 мая по 19 июня включительно в Беларуси проходит сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Собирать подписи будут 15 инициативных групп, зарегистрированных в ЦИК претендентами. Чтобы стать кандидатом в президенты им нужно собрать не менее 100 тысяч подписей.

 
 
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На этапе сбора подписей в поддержку возможных кандидатов в президент из гонки выбыл первый «кандидат в кандидаты».
 
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