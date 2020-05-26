В Минске до +19°C: прогноз погоды на 27 мая

Источник материала: ОНТ

С начала недели началось долгожданное потепление. Но летней погоды ждать пока не стоит. Средняя температура пока еще немного ниже нормы. Погодную картину также портят дожди и грозы.

Завтра, 27 мая, по северо-западной половине страны погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Там сухо и солнечно. А по юго-восточной половине скажется влияние влажного атмосферного фронта, который принесет плотные облака и дожди.

В среду – переменная облачность. Преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Днем прогремят грозы. Влажность от 30% по северо-западу до 80% по юго-востоку. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.

Утром на столбиках термометров будет от +12°C по югу до +14°C в центральных регионах. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. К середине дня воздух хорошо прогреется. Теплее всего по северо-востоку – +20°C. На пару градусов ниже по юго-востоку. В столице прогнозируется +19°C тепла. К вечеру температура существенно не изменится и составит от +15°C по юго-востоку до +18°C в центральных регионах.

В четверг температура еще немного повысится: ночью +5°C…+10°C, днем +15°C…+20°C, по восточной половине воздух прогреется до +22°C. Утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман. Пятница ожидается более ненастной. Беларусь окажется в зоне активных атмосферных фронтов от черноморского циклона – они принесут грозовые дожди с порывистым ветром.

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