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Владимир Колтович: пока приняли решение приостановить повышение тарифов на образование, транспорт, рост цен на связь

26.05.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ситуация на потребительском рынке страны, в том числе цены на социально значимые товары, 26 мая в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Колтович: пока приняли решение приостановить повышение тарифов на образование, транспорт, рост цен на связь

Жизнь в условиях пандемии наложила свой отпечаток на работу торговли, хотя сейчас видимых проблем в этой сфере нет. Александр Лукашенко поручил обратить особое внимание на социально значимые и товары первой необходимости. На контроле и ценообразование. Требование Президента остается неизменным: необоснованного роста цен быть не должно.

Александр Лукашенко: мы люди взрослые, в рынке немало проработали и понимаем, что он далеко не всё регулирует

Ситуация на потребительском рынке страны сегодня управляемая и прогнозируемая, нет ажиотажа и дефицита ни по одной группе товаров. После повышенного спроса на импортные продукты питания в марте-апреле сейчас на рынке происходит дефляция. Антимонопольное ведомство гармонизировало отношения с импортерами, экспортерами и оптовиками. Предпринят и ряд других мер, которые позволят сдержать инфляцию и выйти на запланированную по году траекторию.

Владимир Колтович: пока приняли решение приостановить повышение тарифов на образование, транспорт, рост цен на связь

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы пока приняли решение приостановить повышение запланированных тарифов на образование, на транспорт, рост цен на связь. Данные решения позволяют нам получить дополнительно 0,5 % инфляции. При этом я должен сделать оговорку: если мы входим в запланированный тренд инфляции и ситуация сохранятся нормальная, мы за то, чтобы эти тарифы, которые запланированы, были повышены. То есть это не в угоду какой-то политической ситуации, а так работает экономика.

Владимир Колтович: пока приняли решение приостановить повышение тарифов на образование, транспорт, рост цен на связь

На совещании также обсудили выполнение параметров доктрины продовольственной безопасности. Доля белорусских товаров на нашем рынке, согласно документу, должна достигать 85 %. Пока мы имеем чуть более 75 %.

Люди в материале: Владимир Колтович, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Ситуация на потребительском рынке страны, в том числе цены на социально значимые товары, 26 мая в центре внимания Президента, сообщили в программе...
 
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