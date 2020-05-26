В Беларуси ввели мораторий на рост цен на услуги образования, связи и транспорта

Источник материала: Ежедневник

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) ввело очередной мораторий на рост цен.

МАРТ ввел временный мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи. По итогам июня будет решено о его продолжительности, сообщил глава ведомства Владимир Колтович.

По его словам, эта мера позволит сдержать рост инфляции, который ускорился в марте-апреле, и по итогам мая войти в запланированную траекторию инфляции.

Министр отметил, что если в июне удастся войти в запланированный тренд инфляции и ситуация сохранится нормальной, то МАРТ не будет выступать против запланированного повышения тарифов.

Если этого не произойдет, тарифы на образование, транспорт и связь могут быть повышены не раньше четвертого квартала.