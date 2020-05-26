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В Беларуси ввели мораторий на рост цен на услуги образования, связи и транспорта
26.05.2020 17:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) ввело очередной мораторий на рост цен.
МАРТ ввел временный мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи. По итогам июня будет решено о его продолжительности, сообщил глава ведомства Владимир Колтович.
По его словам, эта мера позволит сдержать рост инфляции, который ускорился в марте-апреле, и по итогам мая войти в запланированную траекторию инфляции.
Министр отметил, что если в июне удастся войти в запланированный тренд инфляции и ситуация сохранится нормальной, то МАРТ не будет выступать против запланированного повышения тарифов.
Если этого не произойдет, тарифы на образование, транспорт и связь могут быть повышены не раньше четвертого квартала.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) ввело очередной мораторий на рост цен.
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