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С 1 июня в Минске начнут отключать горячую воду

26.05.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Плановые отключения горячей воды в Минске начнутся с 1 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 1 июня в Минске начнут отключать горячую воду

Напомним, профилактические мероприятия должны были стартовать еще в середине мая, но из-за сложившейся эпидситуации их перенесли. Если испытания теплосетей пройдут успешно, отключение горячей воды продлится не дольше двух недель. Первыми откроют сезон жители Лошицы, Серебрянки, Чижовки и других микрорайонов.

Полный список адресов можно найти на сайте «Минскэнерго».

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Плановые отключения горячей воды в Минске начнутся с 1 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Напомним, профилактические...
 
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