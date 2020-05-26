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Пожар в Нью-Дели уничтожил около тысячи хижин

26.05.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Масштабный пожар на юго-востоке индийской столицы уничтожил более тысячи хижин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в Нью-Дели уничтожил около тысячи хижин

Огонь вспыхнул в одной из построек около полуночи и мгновенно распространился на близлежащие здания.

Пожар в Нью-Дели уничтожил около тысячи хижин

Без жертв и пострадавших ЧП обошлось благодаря тому, что люди почти сразу заметили пламя и оповестили соседей.

Пожар в Нью-Дели уничтожил около тысячи хижин

На борьбу со стихией были брошены 28 команд пожарных, однако из-за близкого расположения домов и высокой горючести материалов ликвидировать возгорание удалось лишь к утру. Причины инцидента устанавливают специалисты.  

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Новости Индии. Масштабный пожар на юго-востоке индийской столицы уничтожил более тысячи хижин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь вспыхнул в...
 
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