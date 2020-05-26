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Главы МИД ОДКБ рассмотрели меры по развитию биологической безопасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Меры биологической безопасности должны стать первоочередными в рабочей повестке ОДКБ. Об этом 26 мая во время видео-конференции говорили главы МИД стран-участниц организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Угрозы безопасности странам ОДКБ нарастают по всем направлениям. Одной из таких (и не только для Организации) стала пандемия. И потенциал ОДКБ для реагирования на этот вызов востребован пока еще не в полной мере. В этой связи сегодня принято совместное заявление о солидарности и взаимопомощи в борьбе с COVID.
В повестку дня также был внесен вопрос миротворческой деятельности. В этой сфере ОДКБ будет расширять взаимодействие с ООН. Страны-участницы ОДКБ призвали Организацию Объединенных Наций рассмотреть вопрос о глобальном прекращении огня в связи с пандемией COVID-19 и сберечь историческую правду об освобождении мира от нацизма.
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Новости Беларуси. Меры биологической безопасности должны стать первоочередными в рабочей повестке ОДКБ. Об этом 26 мая во время видео-конференции говорили главы...
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