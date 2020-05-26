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Hyundai не уступил дорогу троллейбусу, который двигался на зелёный. Подробности аварии в Московском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стали известны подробности аварии в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
25 мая около 9 вечера легковушка перевернулась после столкновения с троллейбусом. Все произошло на перекрестке Алибегова – Рафиева. Водитель автомобиля Hyundai, поворачивая, не уступил дорогу общественному транспорту. Троллейбус двигался на зеленый. В итоге машина врезалась в светофор и оказалась на боку. Пострадал пассажир.
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Hyundai не уступил дорогу троллейбусу, который двигался на зелёный. Подробности аварии в Московском районе
Новости Беларуси. Стали известны подробности аварии в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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