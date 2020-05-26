ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сколько стоит газовая альтернатива для Беларуси?

26.05.2020 19:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Короткий ответ – 110 миллионов евро. Звучит контринтуитивно, но разрушение монополии «Газпрома» действительно стоит не очень дорого.

Сколько стоит газовая альтернатива для Беларуси?
Создание альтернативных маршрутов доставки газа в Беларусь становится жизненно важной задачей. Спотовая цена на газ на хабе TTF в Германии 22 мая опустилась до $26,4 долларов за тысячу куб. м. На газовом хабе в австрийском Баумгартене цена по итогам пятницы составила $49,7 за 1 тыс. куб. м.

Аналитики прогнозируют отрицательные цены на газ, пишет gazetaby.com. «Рыночные котировки газа в Европе важны, потому что 57% экспортного портфеля «Газпрома» реализуется по долгосрочным контрактам с прямой привязкой к ценам на европейских торговых площадках», – пишет РБК. Средняя цена, по которой экспортировал газ «Газпром», в марте 2020 года c учетом таможенной пошлины и транзита составила $125 за 1 тыс. куб. м.

Так в Европе, но не так в Беларуси. Наша страна до конца года будет платить $127 за 1 тыс. куб. м при отсутствии таможенной пошлины и с коротким плечом транзита. На онлайн-саммите ЕвразЭС 19 мая Путин отказался пересматривать контракт.

Накануне саммита премьер Сергей Румас был оптимистичен: «У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья».

Белорусскому руководству пора спуститься на землю. Ни один монополист не будет снижать цену только потому, что где-то там, где есть конкуренция, цена ниже. Аргументы Лукашенко о том, что Россия в год 75-летия Победы продает газ Германии почти в 2 раза дешевле, чем Беларуси  – это вообще разговоры в пользу бедных.

Беларуси пора создавать конкурентную среду у себя. На первый взгляд эта задача кажется неподъемной. Беларусь в 2011 году продала внутреннего монополиста «Белтрангаз» «Газпрому» за 5 млрд. долларов. И теперь сеть магистральных газопроводов полностью принадлежит российскому монополисту.

Я утверждаю, что добиться снижения цен на газ от «Газпрома» можно с помощью очень скромных инвестиций.

Давайте посчитаем. Город Гродно потребляет порядка 3 млрд. куб. м. газа: около 2 млрд. куб. м. – «Гродно-Азот», еще где-то 0,6 млрд. куб. м. – Гродненская ТЭЦ-2, плюс мелкие потребители и домохозяйства.

В 2021 году будет закончено строительство газопровода GIPL из Литвы в Польшу. Ближайшая от Гродно компрессорная станция запроектирована в литовском Алитусе. От него до Гродно – 90 км.

Газопровод-интерконнектор IGB из Болгарии в Грецию длиной 182 км и мощностью 3 млрд. куб. м. обойдется в 220 млн. евро. А ведь там горный рельеф.

По аналогии интерконнектор Алитус-Гродно длиной 90 км и мощностью те же 3 млрд. куб. м. газа обошелся бы не более чем в 110 млн. евро.

Чтобы лопнуть воздушный шарик раздутых монопольных цен достаточно маленькой иголки. Хватило небольшого дополнительного притока сжиженного газа на рынок Европы, чтобы существенно обвалить цены.

Это будет справедливо и для Беларуси. Если оптовые потребители в Гродно смогут выбирать у кого брать газ – у «Газпром трансгаз Беларусь» или у поставщиков из Литвы и Польши – то российской монополии придется не только снижать цену для потребителей в Гродно  – корректировать ценовую политику для всех белорусских потребителей. Либо они полностью потеряют рынок Гродно. А это, напомню, 3 млрд. куб. м. газа. Для сравнения: вся Болгария потребляет столько же.

При желании можно организовать электронную биржу в гродненском газовом хабе и качать через него газ в трех направлениях: не только из Литвы или Польши потребителям в Гродно, но и от «Газпром трансгаз Беларусь» в сторону Литвы или Польши, если им будет выгодно купить какой-то объем (для этого «Газпрому» придется пересмотреть свою ценовую политику на белорусском рынке). По крайней мере Болгария такой хаб создает несмотря на маленький внутренний рынок.

Может возникнуть вопрос: хватит ли пропускной способности литовской газовой системы, чтобы поставить в Беларусь максимальный объем 3 млрд. куб. м. газа в год? В любом случае у нашей страны есть выход.

Дело в том, что у газа нет национальности )) В отличие от нефти, которая имеет несколько десятков сортов, метан имеет одну и ту же формулу: неважно из Ямала он или из Катара. Это значит, что невозможно будет определить, чей именно газ покупает Беларусь из литовской трубы: регазифицированный с моря или газпромовский, поступающий по трубе Минск-Вильнюс для Литвы и Калининградской области.

Тут стоит пояснить, что Литва покупает газ у «Газпрома» по более выгодной цене, чем Беларусь. Контрактная цена является коммерческой тайной, но по косвенным признакам очевидно, что она выгоднее, чем сжиженный газ (СПГ) с моря, а его цена упала очень сильно и гораздо ниже, чем та, что платит Беларусь «Газпрому».

Теоретически «Газпром» может предъявить Литве претензии только в том случае, если она будет покупать больше своего внутреннего потребления, но оно превосходит потребление Гродно.

Строго говоря, даже если гродненские потребители перейдут на газ с моря не полностью, а будут брать его только несколько месяцев в году в зависимости от конъюнктуры, то даже этого будет достаточно для усиления переговорной позиции. Это уже не досужие рассуждения о том, что в Германии газ по $70 (уже меньше), а мы покупаем по $127.

Если хотя бы квартал в году Гродно будет брать газ с моря, даже этого будет достаточно, что добиваться скидок. А при такой разнице, как сейчас, гродненским оптовикам выгодно было бы полностью отказаться от российского газа.

Что если Россия займет контрпродуктивную позицию и не даст скидок даже ценой полной утраты гродненского рынка? Это возможно. Россия уже не раз действовала злонамеренно в отношении своих соседей и только в отношении тех, кто проявляет нелояльность.

Намеренное, по моему мнению, разрушение «операторами и операми» белорусско-российского картеля по торговле калийными удобрениями было направленно на уменьшение «кормовой базы» белорусского режима. Подобные нерациональные действия не исключены и в будущем. Тем более, что Россия и не скрывает, что рассматривает энергоресурсы как оружие.

В этом случае потребуется немного больше инвестиций.

Тут важно пояснить, что потребление газа в Беларуси не размазано тонким слоем по всей территории, а сконцентрировано в нескольких крупных точках в основном недалеко от границы.

Из 20 млрд. куб. м. газа, которые Беларусь потребляет ежегодно, примерно 11 приходится на энергетику. Сейчас, до пуска Белорусской АЭС, 69,1% установленной мощности страны сконцентрировано в всего 3 точках: Лукомльская ГРЭС дает 31%, Минские ТЭЦ-2,3,4,5 в сумме генерируют в сумме 24,6% и Березовская ГРЭС – 13,5% .

После введения в строй Белорусской АЭС Лукомльскую ГРЭС переведут в горячий резерв и будут запускать только при остановке атомного реактора на профилактику.

Таким образом фиксируем две точки на энергетической карте Беларуси, которым могут потребоваться альтернативные газопроводы – Минск и Береза.

Из оставшихся 9 млрд. куб. м. ежегодного потребления газа большая часть приходится на промышленность, а не домохозяйства. В том числе 2 млрд. куб. м. газ – на «Гродно-Азот». И это по большому счету единственный промышленный потребитель, для которого газ нельзя заменить электроэнергией. Газ является сырьем для производства азотных удобрений, и его цена достигает 80-90% в их себестоимости. Здесь же расположена Гродненская ТЭЦ-2, которая генерирует 3,2% электроэнергии. Так что Гродно – третья по счету и первая по приоритетности точка ввода альтернативных газопроводов.

Другие крупные потребители газа – Белорусский металлургический завод в Жлобине, цементные завод и другие – при необходимости могут перейти с газа на электричество. Но вряд ли это потребуется: оказавшись перед перспективой утраты всего белорусского рынка, «Газпром» вынужден будет предложить конкурентоспособную цену. Полагаю, что для этого будет достаточно обеспечить альтернативной логистикой 15% рынка. А Гродно – это как раз 15% белорусского рынка газа.

Если же утрата гродненского рынка после строительства интерконнектора Алитус-Гродно не подействует на «Газпром» и монополия продолжит диктовать завышенные цены, можно будет пойти тремя путями.

Самый простой, но не самый дешевый я называю «американским». В США газопроводная инфраструктура в два раза превосходит потребности потому, что эта отрасль никак не регулируется, и каждая компания или консорциум строит под себя. В итоге избыточная инфраструктура создает конкуренцию поставщиков и играет на руку потребителю.

Если Беларусь пойдет по «американскому» пути, то после интерконнектора Алитус-Гродно нужно построить интерконнектор Вильнюс-Минск на скажем на 4,5 млрд. куб. м. газа в год. (потребности энергетики – около 3 млрд. куб. м. плюс промышленность) По грубой прикидке он обойдется в 330 млн. евро.

Думаю, на этом «Газпром» точно сломается: введение в строй Белорусской АЭС – минус 5 млрд. куб. м. газа, интерконнектор Алитус-Гродно – минус 3 млрд. куб. м., интерконнектор Вильнюс-Минск – минус 4,5 млрд. куб. м. Итого из 20 млрд. куб. м. остается 7,5 млрд. куб. м. Чтобы потерять такой рынок нужно быть клиническим идиотом.


Для сравнения: Польша, которая в 4 раза больше Беларуси по населению, потребляет всего 15 млрд. куб. м. и этот рынок Россия уже потеряла.

Сомневаюсь, что «Газпром» будет настолько деструктивно неуступчив, что потребуется строить еще интерконнектор из Польши или Украины к Березовской ГРЭС. Равно как и переводить на электричество небольшие ТЭЦ, БМЗ и цементные заводы. А правительство именно на это решило тратить деньги. Перевод на электричество мелких ТЭЦ и крупных потребителей должен был бы происходить на завершающей стадии ухода от монополизма газоснабжающей компании, если это вообще потребуется, после того как Беларусь реализует программу альтернативных газопроводов.

Газ сам по себе – отличное топливо. Намного чище угля и мазута. И безопасней атома. Вопрос лишь в том, как получить газ по хорошей цене.

Беларусь же действует реактивно: сначала строит АЭС, не просчитав все риски и свои возможности, а теперь судорожно создает новые источники потребления энергии. Тариф «3 копейки» контрпродуктивен. Он ведет к росту потребления энергии, тогда как в конечном итоге Беларусь должна быть заинтересована в энергосбережении.

Я ожидаю, что для получения конкурентоспособной цены на газ Беларуси даже не придется строить интерконнектор Вильнюс-Минск. После введения в строй интерконнектора Алитус-Гродно достаточно будет вложиться только в разработку проекта трубы Вильнюс-Минск. Дело в том, что любая стройка делится на две неравные половины: проект и все подготовительные работы стоят грубо 10%, а занимают 75% времени. Тогда как сама стройка – 90% денег и 25% времени. Цена проекта интерконнектора Вильнюс-Минск порядка 30 млн евро: столько стоит один истребитель. Мы же не расстроимся, если ни разу не используем истребитель в реальном бою?

Если в «Газпроме» будут знать, что Беларусь находится на дистанции одного года и 300 млн. евро от реализации этого проекта, то итог переговоров о цене газа будет в пользу Беларуси.

Деньги на альтернативные газопроводы может взять из собственных ресурсов – не такие уж они и большие. Можно договориться о финансировании с тем же Катаром под будущие поставки СПГ. А можно попробовать получить что-то из того миллиарда долларов, которые США выделили на повышение энергонезависимости Восточной Европы.

Второй вариант создания газовой альтернативы я называю «европейским». И он еще дешевле первого: нужно имплементировать европейские антимонопольные правила, как это сделала Украина. В ЕС, в отличии от США, конкурентная среда создается продуманными усилиями регуляторов.

Чтобы пойти по этому пути, от Беларуси потребуется известная твердость и сильная дипломатия. Возможны конфликты с Россией. Зато денег нужно меньше. Кроме коннектора Алитус-Гродно можно будет ничего больше не строить.

Наконец, третий возможный путь: национализировать «Газпром трансгаз Беларусь». Это самый дорогой и самый конфликтный путь. У Беларуси есть суверенное право национализировать все что угодно на своей территории. Есть и моральное право: россияне нарушили договоренность о том, чтобы выйти к 2015 году на равнодоходные цены на газ, о чем не устает говорить Лукашенко. Однако эти претензии уже не актуальны: формула «Ямал плюс» даже внутри России теперь дороже формулы «Германия минус». «Согласно результатам торгов, на европейских хабах в среду, 20 мая, газ стоил дешевле, чем в России, даже без учета 30% экспортной пошлины и расходов на транспортировку (нетбэк)», пишет РБК.   

Если у вас есть молоток, это не значит, что нужно забивать все гвозди. Тем более, что национализировать «Газпром трансгаз Беларусь» означало бы вернуть «Газпрому» 5 млрд. долларов. Но если у вас есть 5 млрд. долларов, то зачем вам «Газпром транс газ Беларусь»? За гораздо меньшую сумму можно выстроить альтернативную инфраструктуру по периферии вынудив монополиста играть по своим правилам.


Проблема ведь не в том, что «Газпром трансгаз Беларусь» принадлежит российской компании. Проблема в том, что эта компания – монополист. А там, где монополия, там всегда высокие цены и низкое качество. И если до сих пор было не так, значит монополист еще не добился всех своих целей. А цели могут быть и политические.

Беларуси нужно проводить последовательную антимонопольную политику во всех сферах. Преимущество такой политики помимо очевидной денежной выгоды еще и в том, что она безукоризненна. Как говорится, ничего личного, только бизнес.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Короткий ответ – 110 миллионов евро. Звучит контринтуитивно, но разрушение монополии «Газпрома» действительно стоит не очень дорого.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Представляется, решение он принял по совету из Администрации президента». Эксперты о снятии Гайдукевича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика