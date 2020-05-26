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Криштиану Роналду показал новую прическу
Источник материала: ОНТ
Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду показал поклонникам, как сменил имидж во время карантина. 35-летний португалец похвастался новой прической.
На кадрах, опубликованных в Twitter спортсмен запечатлен с распущенными волосами.
«Как вам?» – поинтересовался Роналду у подписчиков.
Судя по комментариям, болельщикам новый стиль Роналду пришелся по душе. Некоторые отметили, что у него раньше уже была подобная прическа, и он вернулся к стилю, который ему нравился в юности.
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Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду показал поклонникам, как сменил имидж во время карантина. 35-летний португалец похвастался...
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