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Чемпионский перстень Брайанта продан на аукционе за 206 000 долларов

27.05.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпионский перстень, вручаемый за победу в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Коби Брайанта продан на аукционе за 206 000 долларов.



Как сообщает портал TMZ, Брайант подарил родителям перстни, полученные за победу в сезоне-1999/00 в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". Мать Брайанта намеревалась продать кольца и другие памятные сувениры, врученные после той победы, однако Брайант был против этого, пишет ru.oxu.az

В конечном счете он согласился, и в 2013 году шесть вещей, включая кольца, были проданы частному коллекционеру за 280 000 долларов, который сейчас перепродал одно из колец за 206 000 долларов.


По информации источника, скоро на аукцион будет выставлено другое кольцо, итоговая цена которого может превысить сумму, затраченную на уже проданное.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
 
 
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Чемпионский перстень, вручаемый за победу в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Коби Брайанта продан на аукционе за 206 000 долларов.
 
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