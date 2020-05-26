racyja.com с переводчиком и певцом Романом Ярошем (перевод БП). Для многих эти фигуры стали символом протеста и противостояния личности и государственного молоха. Переосмысление наследия Боба Дилана и Иосифа Бродского обсуждали нас переводчиком и певцом Романом Ярошем (перевод БП).













- Для многих Боб Дилан и Джозеф Бродский - это прежде всего голоса глобального протеста. Это так?





- Когда одно из них упорно называли диссидентом, он сказал: «Я не диссидент.» А другому, когда сказали «Вы певец протеста», он сказал: "Нет, я об этом не пою". Может быть, потому что они культурно лежали на полке, их отправили на полку, а затем взяли при необходимости и вернули обратно. И они хотят чувствовать себя свободнее и независимее. Это тоже форма протеста - да.





- Тогда можно ли сказать, что это то, чем Дилан и Бродский близки белорусам? У нас всегда есть скрытые формы протеста, нам легче бунтовать в скверах и быть мирными людьми снаружи.









Иосиф Бродский





- Таким образом, белорусы не протестующие, а суперпротестующие.





- У белорусов, как у наследников естественного разрушения искусственного союза, живут внутри Дилан или Бродский?





Боб Дилан





- Как сказал классик, - люблю Бродского дома. Мне кажется, что когда менее отвлеченно и больше относится к тому, что они говорят или поют, есть некоторые важные вещи, которые актуальны для Беларуси. Белорусская идентичность очень тесно связана с вопросом о языке...

Вопрос о языке более актуален для белорусов, чем для россиян и американцев.