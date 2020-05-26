Анна Канопацкая на пикете в Витебске: «200 тысяч подписей? Так я завидую Лукашенко!»

пишет Белсат. Она сама приехала в город Шагала. Ее пикет был выставлен возле торгового центра «Марко-сити», в народе его называют «пирамида»,Белсат.





Претендентка в кандидаты в президенты Анна Канопацкая призналась, что за первый час работы они с командой собрали чуть более 40 подписей витебчан, а с начала всей кампании – 7,5 тысячи по всей стране.





Намек на 200 тысяч подписей, собранных за 4 дня за Александра Лукашенко, она воспринимает со смехом:





«Ну что я могу сказать? Завидую!»

«Так я могу сказать, что миллион за сегодня собрала!»

«Сегодня, видите, я на пикете, вот члены моей команды. Это тяжелая работа! Начинается дождь, но мы все равно будем стоять. За час – 43 подписи. Так мы работаем! Именно это означает, что я имею поддержку среди людей. А заявлять в воздух о 200 тысячах… Да я могу сказать, что у меня сегодня миллион собран! И насколько этому можно будет верить? Так делаю все, чтобы эта поддержка была не только в воздухе, но и на бумаге», – объясняет потенциальный кандидат.





Почти с каждым, кто оставляет свою подпись, Канопацкая разговаривает. Около 10 минут она эмоционально объясняет витебским студенткам, что они же молодые и поэтому не должны быть такими покорными, чтобы давать подписи под принуждением.





Через час начал накрапывать дождик. Людей стало меньше.

«Шансы на победу? Абсолютно реальные!»

«Старт кампании – очень интересный. Появились люди, которые не имеют целью смену власти в Беларуси, то есть не являются настоящими политиками, но делают все, чтобы распылить голоса и наделать препятствий для других участников, которые имеют перед собой абсолютно реальные цели – изменения в Беларуси. Появились люди, которые готовы продать независимость Беларуси. Думаю, что ваши читатели хорошо знают, о ком это [речь. – Belsat.eu] …», – говорит Канопацкая.





Свои шансы на победу потенциальный кандидат видит «абсалютно реальными». Но при одном условии – если будет строго соблюдаться действующее законодательство.





— А если не будет? – спрашиваем.





— Риторический вопрос, да? – смеется Канопацкая.

« Амбиции для кандидата – прежде всего!»

Через некоторое время на площадке перед «пирамидой» появляются еще несколько пикетов для сбора подписей – за Сергея Череченя и Светлану Тихановскую.





К столику с надписью «Страна для жизни» (блог Сергея Тихановского, мужа Светланы) сразу вытягивается небольшая, но очередь. К пикету Канопацкой минут 15 совсем никто не подходит.





Сборщики подписей разговаривают о погоде, обсуждают пальто Канопацкой.





— Это настоящий «Шанель»?





— Да, настоящий!





Чуть позже экс-депутат Палаты представителей исчезает в торговом центе «Марко-сити», чтобы оценить ассортимент местных бутиков.





Пока ее нет, разговариваем с руководителем Витебской организации БНФ Константином Смоликовым, который поставил подпись за Канопацкую.





«Я за всех подписываюсь, мне симпатичны люди, которые хотят [что-то изменить. – Belsat.eu]. Амбиции для кандидата – прежде всего. Только человек амбициозный сумеет повести за собой. Только человек, который призывает что-то делать, а не отсиживаться дома и не лайкать в соцсетях. Эти качества имеет Канопацкая», – уверен Смоликов. Он, кстати, единственный член Партии БНФ на всю Беларусь, который был включен в областную комиссию по выборам.

«Мне все равно – лишь бы не он…»

Подписи за Канопацкую по очереди оставляют две молодые девушки.





«Знаете, я прежде всего против одного всем известного кандидата, поэтому мне все равно – лишь бы не он. Буду подписывать не только за Канопацкую, так как хочу, чтобы в моей жизни остался шанс…», – говорит девушка, которая назвалась Екатериной. После пикета Канопацкой она направляется к группе сборщиков за Тихановскую.





Оставляет свою подпись за Анну Канопацкую и Виктор из Витебского микрорайона Билево, который признается, что последнюю неделю не достает дома из кармана свой паспорт, чтобы не забыть его и поставить подписи за всех.





«Не только за Канопацкую подписываюсь. Вот и за Череченя отдал. За действующего президента – скажем так, думаю, стоит ли, – ему и так хватает. Что привлекает в Канопацкой? Однозначно не скажу, но я за альтернативу. Так почему же не она? Такая красивая женщина!» – говорит витебчанин.





Дождик то усиливается, то перестает. Большинство витебчан, которые в это время возвращаются с работы домой либо идут в направлении торгового центра, безразлично проходят мимо активистов, стоящих под флагом белого и красного цвета. На нем написано: «Я сделаю!»









Фото: Вячеслав Лазарев / Belsat.eu











