Всемирный банк ожидает самую глубокую за четверть века рецессию в Беларуси





















"Последствия пандемии, как ожидается, будут временными, но тяжелыми, при этом в экономике прогнозируется снижение деловой активности самыми резкими за последние почти 25 лет темпами", - говорится в опубликованном во вторник обновленном страновом обзоре ВБ по Беларуси.





"Экономика Республики Беларусь испытывает негативное воздействие, вызванное пандемией COVID-19, продолжающимся снижением деловой активности в странах – основных торговых партнерах и шоком цен на нефть", - отмечают авторы обзора.





По их оценке, усилится давление на белорусский госдолг. "Структура государственного долга создает валютный риск для государственных финансов. Почти весь государственный и гарантированный государством долг (46,8% ВВП в 2019 году) выражен в иностранной валюте", - говорится в обзоре.





По данным экспертов банка, в 2020 году основная часть выплат по внешнему государственному долгу приходится преимущественно на обязательства перед Российской Федерацией (43% от общего объема) и погашение связанных кредитов, предоставленных Китаем (26% от общего объема), за чем следуют государственные валютные облигации, размещенные на внутреннем рынке ($853 млн).





По их оценке, внешняя ликвидность Беларуси находится на низком уровне и снижается: "в апреле валютные резервы (без учета золота) составляли $5,3 млрд или около 1,5 месяца импорта товаров и услуг, что на четверть меньше, чем в январе". На фоне нарастания неприятия рисков на мировых рынках спреды по суверенным облигациям Беларуси в середине апреля выросли в два раза до 650 б.п. по сравнению с январем, что является вторым самым высоким показателем в регионе (после Украины), отмечается в обзоре.





Между тем, в среднесрочной перспективе ВБ ожидает восстановления положительных темпов роста белорусской экономики – на уровне 1% в 2021 году и на 1,2% в 2021 году.





При этом эксперты отмечают, что "данный прогноз формируется в рамках существенных внешних неопределённостей и должен рассматриваться как один из многих возможных сценариев развития экономики".