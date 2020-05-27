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Всемирный банк ожидает самую глубокую за четверть века рецессию в Беларуси

27.05.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Беларуси в 2020 году на 4%, отмечая, что такой уровень рецессии является самым глубоким для страны за последние 25 лет.






"Последствия пандемии, как ожидается, будут временными, но тяжелыми, при этом в экономике прогнозируется снижение деловой активности самыми резкими за последние почти 25 лет темпами", - говорится в опубликованном во вторник обновленном страновом обзоре ВБ по Беларуси.

"Экономика Республики Беларусь испытывает негативное воздействие, вызванное пандемией COVID-19, продолжающимся снижением деловой активности в странах – основных торговых партнерах и шоком цен на нефть", - отмечают авторы обзора.

По их оценке, усилится давление на белорусский госдолг. "Структура государственного долга создает валютный риск для государственных финансов. Почти весь государственный и гарантированный государством долг (46,8% ВВП в 2019 году) выражен в иностранной валюте", - говорится в обзоре.

По данным экспертов банка, в 2020 году основная часть выплат по внешнему государственному долгу приходится преимущественно на обязательства перед Российской Федерацией (43% от общего объема) и погашение связанных кредитов, предоставленных Китаем (26% от общего объема), за чем следуют государственные валютные облигации, размещенные на внутреннем рынке ($853 млн).

По их оценке, внешняя ликвидность Беларуси находится на низком уровне и снижается: "в апреле валютные резервы (без учета золота) составляли $5,3 млрд или около 1,5 месяца импорта товаров и услуг, что на четверть меньше, чем в январе". На фоне нарастания неприятия рисков на мировых рынках спреды по суверенным облигациям Беларуси в середине апреля выросли в два раза до 650 б.п. по сравнению с январем, что является вторым самым высоким показателем в регионе (после Украины), отмечается в обзоре.

Между тем, в среднесрочной перспективе ВБ ожидает восстановления положительных темпов роста белорусской экономики – на уровне 1% в 2021 году и на 1,2% в 2021 году.

При этом эксперты отмечают, что "данный прогноз формируется в рамках существенных внешних неопределённостей и должен рассматриваться как один из многих возможных сценариев развития экономики".
 
 
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Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Беларуси в 2020 году на 4%, отмечая, что такой уровень рецессии является самым глубоким для страны за последние 25 лет.
 
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