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Полезные функции стиральной машины, которые выведут стирку на новый уровень

27.05.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стиральная машина — не автомобиль, ее вряд ли кто-то будет менять каждый год. Как купили труженицу лет 10−15 назад, так она и стоит до последнего издыхания. Скорее всего за это время вы привыкли к своей машине и даже не задумываетесь, что она может быть лучше. LADY предлагает посмотреть, какие полезные и крутые функции есть у современных «стиралок». Возможно, пора обзавестись новой помощницей?


Фото: Ioana Cristiana, unsplash.com

1. Для чистоплотных: очистка барабана

Раньше производители стиральных машин часто грешили встраиванием режима стирки спортивной обуви, забывая при этом о необходимости почистить барабан. И мы, конечно, говорим не о его наружной чистоте, а о внутренней: наверняка после грязных кроссовок в недрах машины остаются частички грязи, которые затем выплывут в ваше нижнее белье при следующей стирке. Можно было бы включать стиральную машину «вхолостую», но и это во многих моделях недоступно.

Вот здесь-то и придет на помощь функция очистки барабана. Спасет она не только после испачканной обуви, но и после стирки напольных ковриков, пледов, которые вы возили на пикник и клали на землю, и всего такого маркого.

2. Для занятых: сушка

Точнее сказать, это не столько функция, сколько отдельный тип прибора — стирально-сушильная машина. Для большой семьи — то, что нужно. Забыли постирать детские вещи вовремя и они не успели просохнуть? Неважно: теперь можно будет делать все это оперативно. Да и для себя тоже хорошо: можно быстро подготовить одежду к носке, даже если вы ее запачкали вот прямо только что.

Конечно, можно купить два агрегата: и «сушилку», и «стиралку» отдельно. Но совмещенный вариант идеален, если у вас не так много места в ванной. Функционал один и тот же, а места в доме занято в два раза меньше. Супервещь. К тому же стиральную машину с функцией сушки можно купить в среднем даже за 1100−1300 рублей, что эквивалентно стоимости одной только сушильной машины. Сравните:

3. Для нежных: горячий пар

Функция горячего пара одна, а возможностей она открывает куда больше. Во-первых, использование пара в процессе стирки позволяет эффективнее растворить моющее средство, что хорошо для аллергиков: на одежде останется меньше «химии». Во-вторых, как правило, горячий пар означает автоматическое наличие режима «освежить вещи». Это когда машина приводит одежду в приличный вид без использования воды и порошка. А значит — быстро.

Также горячий пар делает ткани более нежными и приятными на ощупь. Согласны: субъективное ощущение. Но любители приятных для тела текстур точно оценят такую фишку своей машины.

4. Для продвинутых: коннект со смартфоном

В 2020-м, кажется, к смартфону можно подсоединить чуть ли не столовые приборы. Но в этом действии для стиральной машины есть реальный практический смысл. Доступ в интернет позволит девайсу работать с гораздо большим количеством программ, чем это доступно по умолчанию.

Такая фишка есть у некоторых машин LG: для них производитель выпустил приложение LG Smart Laundry. При коннекте со смартфоном вам останется выбрать одну из массы дополнительных программ стирки и запустить процесс, приложив телефон к нужному месту на машине. Для тех, кто не относит себя к фанатам гаджетов, такая фишка вряд ли окажется полезной, но если вы-то как раз адепт технических новинок — это выведет стирку на новый уровень. К тому же включение стирки со смартфона превращает скучный процесс в забавный квест.

5. Для забывчивых: возможность добавления вещей

Засыпали порошок, выбрали программу, запустили стирку, в барабан начала поступать вода, и тут вы вспомнили, что забыли положить в машину какую-то вещь. Как назло именно она и нужна чистой быстрее всего! Знакомая ситуация? Уверены, что да. Но не все машины позволяют открывать дверцу после начала стирки и решать эту проблему.

Вернее, открыть дверцу можно почти везде, но для этого придется совершить несколько ритуальных движений. Причем, даже если вы поколдуете с кнопками на приборной панели, «стиралка» может отказаться с вами сотрудничать. Но выход есть: в стиральных машинах Samsung есть функция добавления вещей, она называется AddWash. У девайсов для этого предусмотрена маленькая дополнительная дверца. Другие производители (например, Bosch) тоже имеют эту функцию в некоторых моделях, но реализуют ее с помощью магнитного запирающего устройства.

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