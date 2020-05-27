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Олег Страханович — о ситуации в "Молодечно": нам сказали, что мы никто

27.05.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник "Островца" (Д3) Олег Страханович в эфире программы "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" рассказал о ситуации в ФК "Молодечно", за который он выступал в прошлом сезоне.

- Не вижу никакой спортивной составляющей, не вижу никакой перспективы. Нам "спасибо" не надо, мы в этом не нуждаемся. Мы сами себя определяем. Либо так, либо так. Нам сказали: "Вы никто". Нет вопросов. Но это не по делу и не по факту, на самом деле.

"Молодечно" стало третьим в чемпионате-2019 и получило путевку в первую лигу (Д2), однако по решению городских властей команда на повышение не отправилось — и в обновленном составе продолжила выступление в Д3.
 
 
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Полузащитник "Островца" (Д3) Олег Страханович в эфире программы "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" рассказал о ситуации в ФК "Молодечно", за который он выступал в...
 
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