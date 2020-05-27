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В центре Могилева в мае выросли подберезовики. Ученые говорят, что это необычно, и просят не есть
Источник материала: Партизан
Могилевчанка пошла гулять с собакой и практически в центре города нашла подберезовики — и довольно крупные. Об этом cообщает
Фото: Mogilevnews.by
Могилевчанка Юлия живет возле Дворца культуры области. 25 мая она выгуливала собаку и нашла тут подберезовики.
Тут должна быть шутка о том, насколько сильно очистилась природа. Но у ученых есть простое объяснение: просто для грибов были созданы подходящие условия — вот они и выросли.
Заведующая лабораторией института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Татьяна Шабашова говорит, что мицелий подберезовика попал в город, скорее всего, с посадочным материалом — с саженцами деревьев, например. И это как раз говорит о том, что деревья были и остаются здоровыми. Так что само появление лесного гриба в городе — это не аномалия, а показатель того, что природа приспосабливается к новым условиям.
А еще для появления грибов условия оказались подходящими, продолжает Татьяна Шабашова. Во-первых, в городе теплее, чем в лесу. Во-вторых, недавно прошли обильные теплые дожди. В-третьих, мицелий гриба в городе получает достаточно питательных веществ — азотистые удобрения и нитраты, особенно там, где выгуливают собак и ездит много машин, — чтобы набрать достаточную массу и выдать плодовое тело, то есть сам гриб.
— Все это полезно для гриба, но вредно для человека. Так что употреблять в пищу грибы, которые выросли в городе, категорически не рекомендуется, — подчеркивает Татьяна Шабашова.
Она рекомендует не срезать грибы, а оставлять их для красоты природы и как корм для насекомых.
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Могилевчанка пошла гулять с собакой и практически в центре города нашла подберезовики — и довольно крупные. Об этом cообщает Mogilevnews.by.Ученые объяснили, что...
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