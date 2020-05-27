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Томми Сало до сих пор переживает из-за проигрыша Беларуси. Спасает езда за рулем куда глаза глядят

27.05.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шведский вратарь Томми Сало вошел в историю нашего спорта как символ несуразицы и необходимости веры в то, что даже с превосходящими по мастерству соперниками стоит бороться до конца, ведь они — тоже люди и иногда ошибаются. Вот только ошибка Сало в матче с белорусскими хоккеистами на Олимпиаде-2002 повлекла за собой преждевременное завершение карьеры в НХЛ, распад брака и затянувшуюся депрессию, пиком которой стало желание покончить с собой. SPORT.TUT.BY рассказывает, с чем столкнулся бедняга Сало.


Фото: Bildbyrån

Реакция шведов на поражение от белорусов едва не раздавила Сало

Томми Сало — звезда шведского хоккея. В 1994-м в возрасте 23 лет он помог Швеции взять первое олимпийское золото, когда в финале Игр в Лиллехаммере в буллитной серии справился с давлением Пола Карии и других канадцев. В итоге Сало признали лучшим вратарем соревнований.

В НХЛ Сало также пользовался авторитетом. В «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Айлендерс» его до сих пор считают одним из лучших голкиперов в клубной истории.

— У меня всегда была хорошая статистика, хоть я и не играл в по-настоящему больших командах, — рассказал Сало в интервью шведскому таблоиду Expressen в 2019-м. — В среднем я проводил около 65 игр за сезон и за годы в НХЛ оформил 36 «сухарей».


Фото: Reuters

Репутацию надежного вратаря Томми подпортил через восемь лет после олимпийского триумфа Швеции. Это случилось в матче с Беларусью на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити. За две с половиной минуты до завершения основного времени четвертьфинального поединка при счете 3:3 Сало пропустил необязательную шайбу после броска из средней зоны от Владимира Копатя.

Это выглядело так, будто вратарь изменил решение, реагируя на угрозу. Он встал на пути шайбы в прыжке, а та угодила в его маску и предательски залетела в ворота.

Видео: YouTube-канал Naviny.by

Оставшегося времени шведам не хватило для того, чтобы отыграться, и так сборная Швеции, главный фаворит в борьбе за золото Игр-2002, завершила выступление на турнире.

Провал в Солт-Лейк-Сити в Швеции назвали худшим, что случилось в шведском спорте с 1936 года, когда футбольная сборная этой страны проиграла японцам в 1/8 финала Олимпийских игр в Берлине — 2:3. Пресса «выпорола» Сало за ошибку, сделав из него козла отпущения. Федерация хоккея Швеции не защитила игрока.

— Меня считали паршивой овцой, — сказал Сало в подкасте Андреаса Йоханссона «Хоккей от сердца» в 2018-м. — Плохо играла вся команда, но именно мне пришлось принять вину за поражение.


Фото: Reuters

— Моя карьера на этом закончилась, — добавил он в комментарии для Expressen. — Люди смеялись надо мной, что не могло не отразиться на психике.

— И как отразилось? — спросили у Томми.

— Понимаете, я был вынужден терпеть, когда люди говорили гадости про меня. Держал все внутри себя. Переживал. […] Я сыграл на восьми чемпионатах мира и выиграл золото этого турнира в 1998-м. Всегда здорово играл против Финляндии. Защищал честь страны на трех Олимпиадах и провел только один плохой матч. Результат в нем — главное разочарование в моей карьере. […] Мы недооценили белорусов, мыслями были уже в полуфинале. Так-то должны обыгрывать эту команду семь дней в неделю, то есть каждый раз, когда бы ни играли с ней.

Сало хотел покончить с собой, развелся и лишь недавно нашел способ бороться с негативом

После Игр-2002 Томми Сало провел еще два сезона в НХЛ. В 2004 году «Эдмонтон» обменял его в «Колорадо Эвеланш», а вскоре Сало вернулся доигрывать на родину.

Каждый раз, когда вратарь слышал что-то про Беларусь, его бросало в дрожь. Так было, например, после благотворительного матча, когда за раздачей автографов Томми спросили про то самое знаменитое поражение шведов.

Лишь в 2018 году в интервью Sportbladet Сало впервые откровенно заговорил о событии, заставившем его страдать.

— Произошедшее в матче с Беларусью не давало мне покоя и делало жизнь по-настоящему ужасной, — сказал Сало. — И на то, чтобы справиться с проблемой, потребовалось немало времени. Даже когда я завершил карьеру, а потом стал работать спортивным директором хоккейного клуба «Лександ», меня все еще беспокоили призраки прошлого.


Фото: Bildbyrån

Сало принимал антидепрессанты. Развелся. Подорвал здоровье. Подумывал о самоубийстве.

— В худшие дни я считал, что не хочу и не могу жить, — признался он. — Жизнь была чернее ночи, пустой. Но я не решился на самоубийство, так как знал, какую боль причиню родителям и своим детям (у Сало две дочери — Ребекка и Джун. — Прим. TUT.BY).

В декабре 2014 года Сало оставил работу в «Лександе». Сначала переехал в Вестерос, потом стал жить с отцом и матерью в Сурахаммаре.

— Моя жизнь была похожа на бессмысленный бег — вертелся, как белка в колесе, — уверен Томми. — Надо было что-то делать, и я наконец обратился за психологической помощью. Вместе со специалистом мы нашли способ, как бороться с негативными мыслями, подходящий именно мне. Я просто сажусь за руль и еду до тех пор, пока мне не станет лучше. Пусть даже нужно будет доехать до самого Кируна (самый северный город в Швеции. — Прим. TUT.BY). Крепко держусь за руль и контролирую обстановку на дороге, что помогает сфокусироваться и избавиться от негатива. Иногда я еду с включенной автомагнитолой.

В шведском сообществе Suicide Zero («Нет суициду») в Facebook поддержали Сало и поблагодарили за готовность говорить о слабости.

— Спасибо, Томми! Нам нужно больше таких людей, как ты, в качестве примера для подражания, — написали в Suicide Zero.


Reuters via TUT.BY

Откровения Сало тронули легенду шведского хоккея Никласа Лидстрема. На Играх в Солт-Лейк-Сити вместе с Никласом Олауссоном Лидстрем выходил на лед в первой паре защитников «Тре крунур».

— Меня заставляет злиться и грустить то, как обошлись с Сало, — заявил Лидстрем. — Помню, в раздевалке после матча с Беларусью стояла гробовая тишина. Игроки были шокированы и разочарованы. Им было стыдно. Они не хотели появляться на людях. Я осознаю, какое разочарование испытали поклонники хоккея в Швеции, и согласен с тем, что мы их подвели. Но, послушайте, проигрывает и выигрывает матчи команда, а тут все ополчились против Сало. Мне это не понравилось. Сало сделал очень много для побед Швеции в хоккее.

— Приятно слышать слова поддержки, особенно от Лидстрема, — не скрывал Томми. — Быть спортсменом топ-уровня непросто. И мой совет людям, которые столкнулись с психологической проблемой, таков: как можно скорее обратитесь за профессиональной помощью.

Сало часто нарывался на грубость, когда говорил о хоккее

После ухода из «Лександа» в 2014 году Томми Сало вел себя грубо, что теперь можно объяснить затянувшейся депрессией, и откровенно нарывался. Так, он спровоцировал перепалку в прессе с руководством «Лександа». О бывшем вратаре шведской сборной Юхане Хедберге, входившем в правление «Лександа», он сказал следующее:

— Пока мы играли, Юхан был вторым вратарем, то есть находился за моей спиной (так было на ЧМ-1998, победу на котором одержали шведы. — Прим. TUT.BY). Что же выиграл лично он?

Сало также выступил с жесткой критикой другого вратаря — голкипера «Лександа» Акселя Браге. По словам Томми, команде был «нужен человек, который стоял бы на ушах в воротах, а это не Браге».

Браге в ответ на слова Сало заиграл лучше, а затем в прямом эфире Hockeypuls передал привет легенде:

— Знаете, — сказал он, — я старался обернуть слова Сало себе на службу. Они мотивировали меня работать лучше. Сало говорил, что я неудачник, а я думал: «Ладно, покажу этому ублюдку, чего я стою».

Сало признал неправоту в споре с Браге постом в Instagram, отметив, что рад успеху Акселя, и пожелал ему успехов в карьере.


Фото с сайта aftonbladet.se

После пяти лет вне хоккея в 2019-м Сало стал работать тренером клуба «Хедемора» в одной из низших шведских лиг. Он и раньше получал предложения вернуться в хоккей, но только теперь захотел сделать это. В марте 2020-го поползли слухи о том, что Сало ждут в качестве спортивного директора в клубе АИК, но подтверждения эта информация не получила.

В феврале Сало исполнилось 49 лет. Помимо хоккея он увлечен инвестированием в недвижимость в Испании и Таиланде, проявляет интерес к сделкам на бирже, вместе с Ронни Ренквистом пишет автобиографию, любит порыбачить и поиграть в гольф. Кроме того, он нашел новую спутницу. Его жизнь вроде бы налаживается, но…

То самое «но»

Про ошибку в матче с белорусами Томми Сало будут напоминать, видимо, до гробовой доски. Из недавнего: в декабре 2019 года шведский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Виктор Арвидссон забил в стиле Копатя во многом благодаря неуклюжим действиям вратаря «Аризоны Койотис» и в послематчевом комментарии сослался на матч Швеции и Беларуси в 2002-м.

— Похоже на мини-версию гола, который пропустил Сало, — отметил Арвидссон. Ему было восемь лет на момент проведения Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.

— Это неуважительно, — отреагировал Сало на заявление Арвидссона в подкасте Hockeypuls. — Нужно думать, что и где ты говоришь. На мой взгляд, игрок уровня Арвидссона не должен позволять себе подобных высказываний и нападок. Не нужно мне напоминать про тот злосчастный эпизод. Мне хочется открывать по утрам газету и не видеть там своей фамилии.

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