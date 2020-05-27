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Власти США рассчитывают провести саммит G7 в очном формате
27.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Власти США считают, что саммит лидеров стран Группы семи (G7) получится провести в стране в конце июня в очном формате. Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила на брифинге для журналистов, передает ТАСС.
«Я не знаю, будет ли это последняя неделя июня, но ближе к концу июня», — сказала Макинэни. «Цель — провести его здесь, в Белом доме», — добавила она.
Как сообщила Макинэни, президент США Дональд Трамп считает, что саммит может быть образцом возвращения к привычной жизни после карантина.
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Власти США считают, что саммит лидеров стран Группы семи (G7) получится провести в стране в конце июня в очном формате. Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли...
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