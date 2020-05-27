Не знаменитое произведение Ильи Ильфа и Евгения Петрова навеяло написать про схожую историю с гусем, а желание поговорить с читателем на тему неотвратимости наказания.

В один из дней марта 2020 жители агрогородка Октябрь Логойского района не досчитались на своем подворье гуся особой и дорогой породы «Линда».

По горячим следам установлено, что птица не пошла гулять со своими дикими сородичами, вернувшимися из теплых краев. Она стала легкой добычей местного неработающего пенсионера.

И если в сатирическом романе сознательная общественность в лице Остапа Бендера и Шуры Балаганова не позволила провинциальному жулику Паниковскому реализовать корыстный замысел, то в нашем случае в работу включились правоохранители. Они в тот же день установили злоумышленника и изъяли украденную живность, правда, уже в виде полуфабриката.

Приговора суда долго ждать не пришлось. В судебном заседании наш «герой» признался, что причиной кражи гуся явилось состояние алкогольного опьянения.

Не анализируя подробно вопрос моральной стороны поведения незадачливого любителя птицы, следует сказать, что судебной инстанцией он приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 945 рублей, что в 10 раз превышает стоимость украденного животного.

Следует отметить, что приговор суда вступил в законную силу.

Главное, и самое важное, в нашей истории с гусем другое. Каждое, пусть даже незначительное на первый взгляд, действие вопреки Закону и общепринятым нормам поведения не остаётся безнаказанным. Благодаря профессиональной работе сотрудников правоохранительных органов оно перестает быть тайным и получает правовую оценку.

А о соразмерности мнимой наживы и последствиях необдуманного поступка, повлекшего судимость и значительные материальные затраты, я призываю читателей порассуждать самостоятельно.

Старший прокурор отдела

по надзору за дознанием

прокуратуры Минской области

старший советник юстиции Геннадий Вешторт