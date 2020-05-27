Диетолог назвал главную причину набора веса в самоизоляции

Источник материала: ОНТ

Стресс является главной причиной набора веса в самоизоляции. Об этом заявил врач-диетолог Алексей Ковальков, передает РИА Новости со ссылкой на «Вечернюю Москву».

Ковальков считает, что самоизоляцию в замкнутом пространстве можно сравнивать с «тюрьмой», где много людей.

По словам диетолога, в стрессовой ситуации человек может набирать в день в два раза больше жировой ткани, чем обычно – 250–300 граммов.

Ковальков советует исключить из рациона картофель, сахар, белый хлеб, мед, соки и белый шлифованный рис.

«Уберите эти продукты питания из своего рациона, и будет вам счастье», – заключает диетолог.

Фото: Fotolia / JenkoAtaman

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