|
Диетолог назвал главную причину набора веса в самоизоляции
Источник материала: ОНТ
Стресс является главной причиной набора веса в самоизоляции. Об этом заявил врач-диетолог Алексей Ковальков,
Ковальков считает, что самоизоляцию в замкнутом пространстве можно сравнивать с «тюрьмой», где много людей.
По словам диетолога, в стрессовой ситуации человек может набирать в день в два раза больше жировой ткани, чем обычно – 250–300 граммов.
Ковальков советует исключить из рациона картофель, сахар, белый хлеб, мед, соки и белый шлифованный рис.
«Уберите эти продукты питания из своего рациона, и будет вам счастье», – заключает диетолог.
Фото: Fotolia / JenkoAtaman
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стресс является главной причиной набора веса в самоизоляции. Об этом заявил врач-диетолог Алексей Ковальков, передает РИА Новости со ссылкой на «Вечернюю Москву»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)