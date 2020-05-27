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Овечкин взял девятый «Ришар»: НХЛ наконец-то возвращается

27.05.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После долгих обсуждений игроки и НХЛ пришли к общему знаменателю — шоу должно продолжаться. Комиссар Гэри Беттмэн официально объявил о планах по возобновлению сезона в формате плей-офф/плей-ин. Сроки и площадки еще не определены, но главное, что большой хоккей возвращается.


Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

Когда начнут?

Определенности по срокам пока нет, следующая фаза начнется, когда разрешат власти и организации здравоохранения. В планах — в начале июня разрешить тренировки по желанию в маленьких группах на льду и в зале. Тренировочные лагеря начнутся не раньше 1 июля (в первой половине июля), плей-офф планируется провести во второй половине лета и начале осени.

В каком формате?

Сезон продолжат 24 лучшие на момент приостановки команды, а «Детройт», «Оттава», «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес», «Анахайм», «Нью-Джерси» и «Баффало» уже точно выбывают из игры.

Лучшие четыре команды в каждой конференции сыграют между собой предварительный раунд из трех матчей, который может поменять итоговый посев. Матчи будут играться по правилам регулярного сезона (с пятиминутными овертаймами).

Оставшиеся восемь команд в каждой конференции будут поделены на пары плей-ин и сыграют до трех побед.

Матчи будут проходить по правилам плей-офф (с бесконечными овертаймами). После этого начнется плей-офф, первые два раунда будут проводиться до трех или четырех побед (пока не решено), третий раунд и финал — до четырех побед.

Пока неясно, по какой формуле будут сеяться топ-4 команды в каждой конференции, и как будут определяться соперники в каждом раунде — по посеву или по сетке плей-офф.

Где будут играть?

В каких городах, ещё не решили — лига будет ждать до последнего, оценивая меняющуюся обстановку с эпидемией в разных районах. Предполагается, что хотя бы один город будет находиться в Канаде, в которой эпидемиологическая обстановка не такая серьезная, как в США, а также огромный интерес к хоккею.

Команды будут распределены между двумя городами — один хаб для Западной конференции, другой — для Восточной.

Клубы смогут привезти в хаб ограниченное число персонала (50 человек на одну команду), в городах должна быть подготовлена вся инфраструктура — безопасные отели, арены, тренировочные базы и транспорт. Матчи будут проходить без зрителей. Среди городов-кандидатов называются Лас-Вегас, Ванкувер, Коламбус, Торонто, Эдмонтон, Чикаго, Даллас, Лос-Анджелес, Миннеаполис/Сент-Пол, Питтсбург.

Овечкин снова топ

Так как регулярный сезон уже официально закончен, Александр Овечкин получил девятый (!) в карьере «Морис Ришар Трофи» — награду лучшему снайперу.

Капитан «Вашингтона» остановился на отметке в 48 голов и в итоге разделил звание лучшего бомбардира с нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком.

 
 
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