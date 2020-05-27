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KIA представила обновленный Rio, но пока что для Европы

27.05.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корейский производитель обнародовал подробности об обновленной версии хэтчбека Rio для европейского рынка — появившаяся в 2016 году модель четвертого поколения получила изменения во внешности и в интерьере, расширенный комплекс систем безопасности и пересмотренную гамму силовых агрегатов.


У обновленной «пятидверки» Rio немного изменился дизайн передней части, для всех версий теперь предусмотрены полностью светодиодные фары с интегрированными дневными ходовыми огнями, появились два новых цвета кузова и новые 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.


В салоне Rio среди наиболее заметных обновок — более крупный (диагональю 8 дюймов) широкоформатный экран мультимедиа-системы и 4,2-дюймовый дисплей на приборной панели с более высоким, чем раньше, разрешением. В комплектации GT Line хэтчбек получил однотонный черный интерьер с контрастной белой прострочкой сидений, а также вставками «под карбон» на передней панели.


Список доступных для Rio электронных помощников пополнился работающим на скорости до 180 км/ч адаптивным круиз-контролем, ассистентом выезда с парковки задним ходом с функцией предотвращения столкновений и системой LVDA, которая в пробке или в очереди к светофору дает оповещение в случае, если стоящий впереди автомобиль начинает движение, а водитель Rio этого не замечает.


В моторной гамме Rio появился новый трехцилиндровый турбодвигатель семейства Smartstream, который при объеме 1 л имеет такую же мощность, как и предыдущий мотор серии Kappa — 100 и 120 л.с. Крутящий момент при этом увеличен до 200 Нм. В пару новому мотору полагаются 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот».


А самое главное для Rio новшество — это «мягкогибридная» установка на основе вышеупомянутой литровой турбо-«тройки». Тут используются 48-вольтовый стартер-генератор, связанный приводным ремнем с коленвалом бензинового двигателя (при разгоне он ассистирует ДВС, а при замедлении подзаряжает компактную литий-ионную батарею) и «интеллектуальная» механическая коробка передач iMT с системой электронного управления приводом сцепления (clutch-by-wire).


В Европе продажи обновленного Rio начнутся в третьем квартале 2020 года. Что касается продающегося у нас седана Rio, который отличается от европейской машины не только кузовом, то он будет обновлен во второй половине текущего года — автомобиль уже проходит финальные испытания.

 
 
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Корейский производитель обнародовал подробности об обновленной версии хэтчбека KIA Rio для европейского рынка.
 
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