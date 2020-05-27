В Литве придумали, как пропускать беларусов через границу

Источник материала: KYKY

Литва открылась для стран Балтии, на повестке – открытие границ с другими государствами. Беларусь пока к ним не относится, но глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас в интервью Delfi перечислил возможные варианты допуска беларусов на территорию Литвы.

«[Нужно] использование современных технологий. Например, если говорить о Беларуси – все равно там есть важные экономические и человеческие связи. Почему бы не ввести паспорт или сертификат COVID-19? Хочешь проехать, проверься и покажи», – заявил он.

Чаплинскас рассказал и о том, что на границе, вероятно, появится специальное оборудование: с его помощью тест можно будет выполнить за 30 минут, никуда не отходя. По словам Чаплинскаса, если власти постараются, то на границе Литвы мы увидим такую технологию в течение двух месяцев, но в первую очередь ею хотят обеспечить США.

Мы уже рассказывали , что Черногория, которая с первых чисел июня откроет границы с другими странами, пока не станет пускать к себе беларусов. Также авиасообщение с Беларусью ограничили Эстония и Австрия. Украина открыла границы со всеми соседями (Польшей, Венгрией, Словакией и так далее), кроме России и Беларуси.