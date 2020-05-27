Названо время выхода GTA VI

Источник материала: Tut.by

В финансовой отчетности для Комиссии по ценным бумагам и биржам США издательство обозначило , что в период с апреля 2023 по март 2024 года собирается потратить на маркетинг 89 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем в любой другой год вплоть до 2025-го, пишет DTF .

Изначально увеличенный бюджет планировали выделить на 2023-й фискальный год, но график расходов изменился.





Как отметил аналитик фирмы Stephens Джефф Коэн (Jeff Cohen), подобный всплеск активности указывает на примерное окно для следующего крупного релиза компании — а именно, GTA VI. По его словам, до этого по тем же показателям в отчете Take-Two удалось определить, когда она планировала выпустить Red Dead Redemption 2.

Релиз вполне могут перенести, но, судя по планам издательства, начать продвигать следующую Grand Theft Auto собираются в 2023-м — ровно через 10 лет после релиза GTA V.

О том, что игра не выйдет в ближайшие несколько лет, ранее говорил и журналист Джейсон Шрайер. По его данным, следующая GTA будет «умеренной по масштабам», но ее собираются расширять с помощью обновлений после релиза.

Ниже — цены популярных игровых приставок: