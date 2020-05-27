|
Названо время выхода GTA VI
Источник материала: Tut.by
В финансовой отчетности для Комиссии по ценным бумагам и биржам США издательство
Изначально увеличенный бюджет планировали выделить на 2023-й фискальный год, но график расходов изменился.
Как отметил аналитик фирмы Stephens Джефф Коэн (Jeff Cohen), подобный всплеск активности указывает на примерное окно для следующего крупного релиза компании — а именно, GTA VI. По его словам, до этого по тем же показателям в отчете Take-Two удалось определить, когда она планировала выпустить Red Dead Redemption 2.
Релиз вполне могут перенести, но, судя по планам издательства, начать продвигать следующую Grand Theft Auto собираются в 2023-м — ровно через 10 лет после релиза GTA V.
О том, что игра не выйдет в ближайшие несколько лет, ранее говорил и журналист Джейсон Шрайер. По его данным, следующая GTA будет «умеренной по масштабам», но ее собираются расширять с помощью обновлений после релиза.
Ниже — цены популярных игровых приставок:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На это указывает увеличение маркетинговых расходов на этот период.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)