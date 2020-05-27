"Брестоблимущество" дополнит информацию об объектах недвижимости QR-кодами

Источник материала: Пинский Вестник

В Брестской области сведения о выставленных на торги объектах недвижимости дополнят QR-кодами.

"Мы внедрили новшество: сведения о торгах сопровождаем QR-кодами, по которым можно найти более подробную информацию об объектах и датах аукционов. Первые такие публикации появились в областной газете "Заря" и газете "Рэспубліка". В ближайшее время намерены разместить QR-коды на каждом выставленном на торги объекте недвижимости", - сказал Павел Манько.

Также комитет планирует расширить практику применения электронных торгов. Такой формат проведения аукционов представляется наиболее приемлемым с учетом эпидемиологической ситуации, к тому же продажи на электронных торгах оказались весьма результативными. Как сообщалось, в этом году на электронной площадке продано шесть лотов на территории Брестской области на общую сумму Br210,6 тыс.

В июне на электронные торги выставлены три объекта, четыре планируются к продаже в первой декаде июля. Публикации об аукционах вскоре появятся на сайтах БУТБ и Брестского облисполкома. Потенциальным покупателям предлагаются за полцены комплексы капитальных строений с возможностью использования для производственных целей в Бресте и Малорите. За базовую величину выставляется незавершенное здание мясокомбината в Барановичах.

Всего на июньские аукционы "Брестоблимущество" выставило 35 объектов недвижимости. На половину лотов цена снижена на 50%. За базовую величину можно приобрести шесть объектов, восемь предложены к продаже впервые.

С начала года в Брестской области с торгов продано 30 объектов. В республиканский и местный бюджеты от продажи государственного недвижимого имущества ожидается поступление свыше Br1,2 млн.

БелТА