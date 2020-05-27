"Очевидно, что она - мама" Парфенов показал Колю Лукашенко с Ириной Абельской

Леонид Парфенов подчеркивает, что руководитель Беларуси называет Колю своим преемником на посту главы государства. Российский журналистчто руководитель Беларуси называет Колю своим преемником на посту главы государства.





— Очевидно, что она (Ирина Абельская) — мама Коли, — утверждает Парфенов. В кадре в этот момент показывают бывшего личного врача Лукашенко с маленьким Колей на параде 3 июля.





Далее автор передачи говорит, что с мамой младший сын Лукашенко больше нигде не показывается.





Леонид Канфер опубликовал видео о Коле Лукашенко . В нем были те же кадры и недвусмысленное упоминание личного врача главы Беларуси. Фрагмент видео с Абельской и Колей, судя по всему, принадлежит телеканалу Рен-ТВ. В 2016-м журналист. В нем были те же кадры и недвусмысленное упоминание личного врача главы Беларуси.





— В общем-то, могу сказать без ложной скромности, благодаря мне вещание РЕН-ТВ в Беларуси прекращено. Буквально на следующий день после выхода моего сюжета о Коле Лукашенко. Мы это сделали первыми, — писал в подводке к ролику Канфер.