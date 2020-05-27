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"Очевидно, что она - мама" Парфенов показал Колю Лукашенко с Ириной Абельской

27.05.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В посвященном событиям 2008-го выпуске новой версии программы «Намедни» Леонид Парфенов рассказал о первом появлении на публике младшего сына Александра Лукашенко.
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Российский журналист Леонид Парфенов подчеркивает, что руководитель Беларуси называет Колю своим преемником на посту главы государства.

— Очевидно, что она (Ирина Абельская) — мама Коли, — утверждает Парфенов. В кадре в этот момент показывают бывшего личного врача Лукашенко с маленьким Колей на параде 3 июля.

Далее автор передачи говорит, что с мамой младший сын Лукашенко больше нигде не показывается.

Фрагмент видео с Абельской и Колей, судя по всему, принадлежит телеканалу Рен-ТВ. В 2016-м журналист Леонид Канфер опубликовал видео о Коле Лукашенко. В нем были те же кадры и недвусмысленное упоминание личного врача главы Беларуси. 

— В общем-то, могу сказать без ложной скромности, благодаря мне вещание РЕН-ТВ в Беларуси прекращено. Буквально на следующий день после выхода моего сюжета о Коле Лукашенко. Мы это сделали первыми, — писал в подводке к ролику Канфер.
 
 
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В посвященном событиям 2008-го выпуске новой версии программы «Намедни» Леонид Парфенов рассказал о первом появлении на публике младшего сына Александра Лукашенко.
 
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