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"Очевидно, что она - мама" Парфенов показал Колю Лукашенко с Ириной Абельской
Источник материала: Партизан
В посвященном событиям 2008-го выпуске новой версии программы «Намедни» Леонид Парфенов рассказал о первом появлении на публике младшего сына Александра Лукашенко.
Российский журналист Леонид Парфенов
— Очевидно, что она (Ирина Абельская) — мама Коли, — утверждает Парфенов. В кадре в этот момент показывают бывшего личного врача Лукашенко с маленьким Колей на параде 3 июля.
Далее автор передачи говорит, что с мамой младший сын Лукашенко больше нигде не показывается.
Фрагмент видео с Абельской и Колей, судя по всему, принадлежит телеканалу Рен-ТВ. В 2016-м журналист Леонид Канфер
— В общем-то, могу сказать без ложной скромности, благодаря мне вещание РЕН-ТВ в Беларуси прекращено. Буквально на следующий день после выхода моего сюжета о Коле Лукашенко. Мы это сделали первыми, — писал в подводке к ролику Канфер.
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В посвященном событиям 2008-го выпуске новой версии программы «Намедни» Леонид Парфенов рассказал о первом появлении на публике младшего сына Александра Лукашенко.
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