По 22, 5 литра молока в день доят на школе-ферме учхоза

Источник материала: Горецкий вестник

На школе-ферме доят по 22,5 литра в день, а на МТФ «Буды» среднесуточные привесы — 980 грамм.







РК профсоюза работников АПК и управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома подвели итоги трудового соревнования за 4 месяца работы среди животноводов. Рейтинг операторов машинного доения возглавили Наталья Метелица и Елена Крышнева из учебно-научно-производственной молочнотоварной фермы РУП «Учхоз БГСХА».





Они надоили 426,3 т молока. Это 127,3% к аналогичному периоду прошлого года. От каждой фуражной коровы получили 2665 кг, прибавив 572 кг. Товарность — 96,6%. На ОАО «Молочные горки» отправляют на переработку все сырье только сортом «экстра».





Лучшим среди операторов по откорму КРС от 6 месяцев стал Михаил Мархонько из МТФ «Буды» РУП «Учхоз БГСХА».





Среднесуточные привесы его питомцев, 266 бычков, составили 980 г (+ 281 г). Сохранность — 99%.





Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина чествовала лидеров трудового соревнования, пожелала им преумножить результаты и вручила теплые пледы.

Елена Агейчик

Фото – Михаил Левцов