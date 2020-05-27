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По 22, 5 литра молока в день доят на школе-ферме учхоза

27.05.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На школе-ферме доят по 22,5 литра в день, а на МТФ «Буды» среднесуточные привесы — 980 грамм.

 

По 22, 5 литра молока в день доят на школе-ферме учхоза

 

РК профсоюза работников АПК и управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома подвели итоги трудового соревнования за 4 месяца работы среди животноводов. Рейтинг операторов машинного доения возглавили Наталья Метелица и Елена Крышнева из учебно-научно-производственной молочнотоварной фермы РУП «Учхоз БГСХА».

 

По 22, 5 литра молока в день доят на школе-ферме учхоза

 

Они надоили 426,3 т молока. Это 127,3% к аналогичному периоду прошлого года. От каждой фуражной коровы получили 2665 кг, прибавив 572 кг. Товарность — 96,6%. На ОАО «Молочные горки» отправляют на переработку все сырье только сортом «экстра».

 

По 22, 5 литра молока в день доят на школе-ферме учхоза

 

Лучшим среди операторов по откорму КРС от 6 месяцев стал Михаил Мархонько из МТФ «Буды» РУП «Учхоз БГСХА».

 

По 22, 5 литра молока в день доят на школе-ферме учхоза

 

Среднесуточные привесы его питомцев, 266 бычков, составили 980 г (+ 281 г). Сохранность — 99%.

 

По 22, 5 литра молока в день доят на школе-ферме учхоза

 

Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина чествовала лидеров трудового соревнования, пожелала им преумножить результаты и вручила теплые пледы.

 

Елена Агейчик

Фото – Михаил Левцов


 
Теги: Могилев
 
 
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  На школе-ферме доят по 22,5 литра в день, а на МТФ «Буды» среднесуточные привесы — 980 грамм.     РК профсоюза работников АПК и управление по сельскому хозяйству и...
 
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