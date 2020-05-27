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Житель Австралии сконструировал 4,5-метрового смеющегося зимородка
Источник материала: ОНТ
Житель Брисбена (Австралия) Фарвардин Далири сконструировал 4,5-метровую фигуру смеющегося гигантского зимородка. Подробности
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Житель Брисбена (Австралия) Фарвардин Далири сконструировал 4,5-метровую фигуру смеющегося гигантского зимородка. Подробности сообщает ABC. Фигура птицы достигает...
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