Житель Австралии сконструировал 4,5-метрового смеющегося зимородка

Источник материала: ОНТ

Житель Брисбена (Австралия) Фарвардин Далири сконструировал 4,5-метровую фигуру смеющегося гигантского зимородка. Подробности сообщает ABC.



Фигура птицы достигает 8,5 метров от клюва до хвоста. Далири сделал «зимородка» для культурного фестиваля в Таунсвилле. Пока же фигура стоит во дворе австралийца.

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