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Наталья МАЛАШЕНКО рассказала «МП» об основных моментах и нюансах, связанных с завершением школьного года

27.05.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Наталья МАЛАШЕНКО рассказала «МП» об основных моментах и нюансах, связанных с завершением школьного годаДо затяжных летних каникул буквально рукой подать. Последняя неделя мая поставит точку в учебном процессе. Об основных моментах и нюансах, связанных с завершением школьного года, «МП» рассказала заместитель начальника отдела по образованию райисполкома Наталья МАЛАШЕНКО.

Отметки

Выставление итоговых оценок за год – вопрос, волнующий как школьников, так и их родителей. Речь, в первую очередь, о тех ребятах, законные представители которых изъявили желание, чтобы их дети обучались дома самостоятельно.

— Отметки за работы, выполненные вне школы, могут быть основанием для выставления отметки за четвертую четверть, — объясняет Наталья Анатольевна. – Если учитель считает, что дома школьник выполнял задания не на достаточном уровне, оценка за четвертую четверть ему выставляться не будут, а итоговая аттестация пройдет по трем четвертным отметкам. Здесь все на усмотрение педагога. Но, безусловно, только в пользу ученика.

Последние звонки и выпускные

В нынешнем году обучение в учреждениях образования завершится 30 мая. Мероприятиям, связанным с завершение школьного года, быть. Речь о последних звонках и выпускных вечерах. А вот формат их проведения будет несколько отличаться от традиционного. Каким именно он будет — в каждой школе решат индивидуально.

Наталья Малашенко подчеркивает: учреждениям образования рекомендовано ограничить количество гостей на торжествах, связанных с окончанием учебного года, а также отказаться от празднования в общественных местах. В основном, аттестаты выпускникам вручат в торжественной обстановке, но в стенах своих родных учреждений образования.

Выпускные вечера в школах пройдут 10 и 11 июня.

Экзамены

Выпускникам расслабляться пока рано. Впереди у них первые серьезные испытания — школьные экзамены. Они пройдут с 1 по 9 июня.

Девятиклассникам предстоит подтвердить свои знания по русскому и белорусскому языкам — по названным предметам они напишут диктант — и математике, где их ожидает контрольная работа. Эти предметы подростки будут сдавать в письменной форме.

Учащимся одиннадцатых классов придется сдавать четыре экзамена. Выпускники напишут изложение по русскому или белорусскому языку (по выбору). Контрольная работа подтвердит их знания по математике. А также одиннадцатиклассников ожидают устные экзамены по предметам история Беларуси и иностранный язык.

– У нас небольшая наполняемость выпускных классов — в среднем, 15 человек, — рассказывает заместитель начальника отдела по образованию райисполкома. – Это значит, что с рассадкой детей, в ходе проведения выпускных экзаменов, вопросов не возникнет — все необходимые меры дистанцирования будут соблюдены.

Летняя занятость

Повести каникулы с пользой предложат в оздоровительных лагерях различных профилей. Они начнут работать с 1 июня.

Трехразовое питание, качественный и разноплановый досуг гарантированы ребятам в лагерях с дневным пребыванием, которые будут работать на базе учреждений образования. Кстати, здесь будут рады и будущим первоклассникам. Посещение малышами шестилетнего возраста лагерей с дневным пребыванием (а для таких ребят будет действовать отдельная группа) позволит адаптироваться к тому учреждению образования, в которое они придут учиться уже 1 сентября.

На протяжении всех летних каникул дети смогут посещать игровые, спортивные и развлекательные площадки.

Алеся ЦАРЕВА.

 
 
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До затяжных летних каникул буквально рукой подать. Последняя неделя мая поставит точку в учебном процессе. Об основных моментах и нюансах,
 
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