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Аналитики назвали самые продаваемые в мире смартфоны в этом году

27.05.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эксперты из аналитической компании Omdia рассказали, какие десять смартфонов оказались самыми продаваемыми в первом квартале года. Об этом сообщает издание MacRumors.

Аналитики опубликовали сравнительную таблицу по отгрузкам аппаратов в этом году (Q1) и в аналогичном периоде прошлого года.


Нынешняя десятка лидеров выглядит так: Samsung Galaxy A30s (3,4 миллиона аппаратов), Samsung Galaxy S20+ (3,5 миллиона), iPhone 11 Pro (3,8 миллиона), Samsung Galaxy A10s (3,9 миллиона), iPhone 11 Pro Max (4,2 миллиона), iPhone Xr (4,7 миллиона), Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6,1 миллиона), Xiaomi Redmi Note 8 (6,6 миллиона), Samsung Galaxy A51 (6,8 миллиона) и iPhone 11 (19,5 миллиона).

В предыдущем году (Q1, 2019) на третьем месте оказался iPhone 8, на втором — Samsung Galaxy J4 Plus, на первом — iPhone Xr. Хотя основная тройка производителей — Apple, Samsung и Xiaomi — была такой же. В их число тогда втесалась лишь Oppo со своим A5.

Джуси Хонг (Jusy Hong), руководитель группы по исследованию рынка смартфонов в Omdia, заявил: «Более пяти лет, независимо от меняющихся условий на рынке беспроводной связи и состоянию мировой экономики, в бизнеса по продаже смартфонов остается неизменным одно: Apple занимает первое или второе место в нашем рейтинге по количеству отгрузок аппаратов. Успех компании заключается в стратегии выпуска относительно небольшого числа смартфонов. Это позволяет сосредоточить усилия на небольшой группе продуктов, которые продаются в чрезвычайно больших объемах и предназначены для широкого круга потребителей».

Ниже — наши цены трех самых популярных в этом году смартфонов:

 
 
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