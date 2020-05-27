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Аналитики назвали самые продаваемые в мире смартфоны в этом году
Источник материала: Tut.by
Эксперты из аналитической компании Omdia рассказали, какие десять смартфонов оказались самыми продаваемыми в первом квартале года. Об этом сообщает издание
Аналитики опубликовали сравнительную таблицу по отгрузкам аппаратов в этом году (Q1) и в аналогичном периоде прошлого года.
Нынешняя десятка лидеров выглядит так:
В предыдущем году (Q1, 2019) на третьем месте оказался iPhone 8, на втором — Samsung Galaxy J4 Plus, на первом — iPhone Xr. Хотя основная тройка производителей — Apple, Samsung и Xiaomi — была такой же. В их число тогда втесалась лишь Oppo со своим A5.
Джуси Хонг (Jusy Hong), руководитель группы по исследованию рынка смартфонов в Omdia, заявил: «Более пяти лет, независимо от меняющихся условий на рынке беспроводной связи и состоянию мировой экономики, в бизнеса по продаже смартфонов остается неизменным одно: Apple занимает первое или второе место в нашем рейтинге по количеству отгрузок аппаратов. Успех компании заключается в стратегии выпуска относительно небольшого числа смартфонов. Это позволяет сосредоточить усилия на небольшой группе продуктов, которые продаются в чрезвычайно больших объемах и предназначены для широкого круга потребителей».
Ниже — наши цены трех самых популярных в этом году смартфонов:
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Первое место занял смартфон от Apple.
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