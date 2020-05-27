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Как арендовать дачный дом в странах СНГ

27.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вопрос природных пожаров сейчас особенно важен, ведь начинается летний сезон. Многие стремятся вырваться из городов, а так как в нынешних условиях поехать отдыхать далеко нельзя, то люди едут на дачу. Но что делать, если своего загородного домика нет? Можно арендовать. Как это сделать в странах СНГ, рассказали корреспонденты «МИР 24».

В Алматы существует два варианта аренды дач: на природе и в черте города. От этого зависит и цена. Если вы предпочитаете отдыхать вдали от мегаполиса, то нужно рассчитывать на сумму от 70 до 100 долларов в месяц. Однако сейчас до такого домика добраться не так легко: пробки на выезде из Алматы, проверки на блокпостах. Поэтому многие снимают дачу в черте города, стоит это в два-три раза дороже. Средняя цена за неблольшой домик – 250 долларов в месяц.

Аренда дачи со всеми удобствами в Беларуси в среднем обойдется в 300 долларов в месяц. Но можно найти и бюджетные варианты. Иногда цена вопроса – уход за участком. Хозяева готовы сдавать дачный домик бесплатно: арендатору нужно стричь траву и оплачивать коммунальные расходы. В этом году риелторы отмечают: интерес к аренде загородной недвижимости в республике вырос вдвое. Поэтому предлагают тем, кто долго не может продать свои дома и дачи, сдавать их.

Снять дачу недалеко от Бишкека можно в среднем за 100 долларов в месяц. Зачастую это двух-, трехкомнатные домики без канализации и питьевой воды. Особого спроса на такую услугу нет. Бишкекцы предпочитают взять домик в аренду на выходные или праздники. Популярностью пользуются двух-, трехэтажные особняки, где можно отдохнуть большой компанией – обязательно с наличием на участке сауны или бассейна. Их стоимость в среднем также составляет 100 долларов, но уже в сутки.



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В Алматы существует два варианта аренды дач: на природе и в черте города. От этого зависит и цена.
 
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