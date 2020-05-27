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Google с 6 июля начнет открывать офисы и ограничит их занятость

27.05.2020 11:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Google с 6 июля начнет открывать офисы и ограничит их занятость

С 6 июля по всему миру начнут открываться большинство офисов Google. На первом этапе будут работать до 10% сотрудников компании, информирует РИА Новости.

В первую очередь в офисы будут возвращаться сотрудники, которым необходимо присутствовать на рабочем месте. В дальнейшем планируется в сентябре увеличить заполнение офисов Google до 30%. При этом возвращение в офис будет добровольным, сотрудникам при возможности рекомендуют работать из дома.

Также компания Google предоставит всем работающим из дома сотрудникам надбавку в 1000 долларов на офисную мебель и необходимое оборудование.

Фото: AP Photo / Marcio Jose Sanchez

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С 6 июля по всему миру начнут открываться большинство офисов Google. На первом этапе будут работать до 10% сотрудников компании, информирует РИА Новости. В первую...
 
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