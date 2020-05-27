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Оживить мертвеца: МАРТ предлагает обсудить запрет на торговлю новой одеждой в секондах - для поддержки Беллегпрома

27.05.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

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Оживить мертвеца: МАРТ предлагает обсудить запрет на торговлю новой одеждой в секондах - для поддержки Беллегпрома
Проект постановления "Об изменении постановления Совета министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. №703", предполагающего введение ограничений на продажу бывшей в употреблении одежды, размещен на сайте МАРТ для общественного обсуждения.

Как говорится в тексте обоснования проекта изменений, они вносятся "в целях принятия дополнительных специальных мер по ограничению реализации на территории республики бывших в употреблении непродовольственных товаров легкой промышленности". Под ними подразумевается привычный белорусам и доступный по цене second hand.

Теперь чиновники решили дать точное определение тому, что можно считать непродовольственным товаром, бывшим в употреблении.

На языке чиновников выходит, что это "непродовольственные товары, имеющие видимые признаки носки, стирки, эксплуатации, и (или) непродовольственные товары надлежащего качества с сохранением товарного вида, потребительских свойств без товарных ярлыков (этикеток), и (или) непродовольственные товары, принятые по соглашению между комиссионером и комитентом на комиссию". 

Самая важная новация, которая заложена в проект постановления, заключается в том, что МАРТ предлагает запретить продавать в одном магазине условный second hand и новые товары.

Оказывается, по информации концерна "Беллегпром", зачастую в торговых объектах, реализующих товары типа second hand, наряду с ними реализуются "стоковые" товары. 

Тем самым, фактически, организации и физические лица – импортеры, декларируя "стоковые" товары в качестве товаров типа second hand, уклоняются от уплаты таможенных пошлин на новые готовые изделия (в среднем 15% от реальной цены на готовые текстильные, трикотажные и швейные изделия).

Чиновники напирают на тот факт, что при ввозе second hand декларируется по минимальной стоимости, соответствующей минимальному тарифу таможенной пошлины – 0,15 евро за один килограмм.

"Тогда как реальная стоимость закупки у трейдеров в Германии, Польше, Литве одного килограмма товаров типа second hand значительно выше: от 2 до 10 евро за один килограмм", - уверяют авторы проекта изменений постановления. 

При этом они делают вывод, что таким образом белорусский бюджет недополучает таможенные пошлины.


Эксперты антимонопольного ведомства пришли к заключению, что под видом second hand на белорусском рынке реализуются фактически новые стоковые вещи на общую сумму около 250 миллионов долларов.

"Таким образом, в связи с существенным увеличением объемов реализации товаров типа second hand на внутреннем рынке за последние несколько лет произошло масштабное перераспределение рынка – от отечественных товаров к импортным, а продажа стоковых товаров под видом товаров типа second hand создала неравные условия конкуренции для отечественных производителей", - уверены в МАРТ.

Белорусские чиновники считают, что если запретить магазинам торговать одновременно стоковыми вещами и секондом, это "создаст дополнительные условия для развития справедливой конкуренции между отечественными и зарубежными производителями товаров легкой промышленности".

Если вы с этим не согласны, все свои мысли отправляйте в Министерство антимонопольного регулирования и торговли до 13 июня по электронной почте n.cherepovich@mart.gov.by.
 
 
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Если вы с этим не согласны, то, как говорят, пишите письма мелким подчерком, но лучше при помощи Caps Lock.
 
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