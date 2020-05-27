Кешбэк за коммуналку и снятие наличных без комиссии: какие карты предлагают банки пенсионерам

Источник материала: Tut.by

Долгое время пенсионеры получали выплаты только на карту Беларусбанка. Но ситуация изменилась: пенсионный «пластик» теперь предлагают многие банки. К тому же карточки для тех, кто вышел на заслуженный отдых, имеют много дополнительных возможностей. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки выпускают карты специально для пенсионеров, их преимущества и стоимость.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Большой плюс, что почти все карты для зачисления пенсий — бесплатные или оформляются за небольшую сумму.

Бонусы для пенсионеров тоже предлагаются различные. Например, по карте Банка БелВЭБ хорошие кешбэки за покупки в аптеках, магазинах, на остаток средств начисляется 3% годовых. Кроме того, можно снимать наличные без комиссии во всех банкоматах (до 100 рублей в месяц).

В Белинвестбанке начисляется 2% на остаток по счету. Кешбэка за покупки нет, но предусмотрены специальные скидки и предложения в рамках программы «Скидочный клуб», а также действует программа лояльности «Моцная картка» — скидки до 50% (более 300 предприятий).

МТБанк начисляет кешбэк в том числе за оплату коммунальных услуг и мобильной связи в интернет-банке или инфокиоске банка, а Беларусбанк предалагает манибэк 3% за покупку билетов БЖД.

Название банка и продукта Бонусы по карте Стоимость и срок действия Банк БелВЭБ, Mastercard World «Дива» в пакете услуг для пенсионеров «Движение» По карте начисляется до 3% годовых на остаток. Акционный кешбэк до 10%. При расчете в аптеках и магазинах оптики — кешбэк 3%. При расчетах за детские товары, товары для животных, для сада и огорода, при покупке билетов в театры, галереи и кинотеатры — кешбэк 2%. За покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах — 1,5%, по другим категориям — 1,2%. Можно бесплатно снимать наличные без ограничений в устройствах банка, банков-партнеров и до 100 руб. в месяц в банкомате любого банка на территории Беларуси. Кроме того, предусмотрено бесплатное оформление завещательного распоряжения и доверенности. Первые 3 месяца по карте не взимается плата за СМС-оповещение. Бесплатно на 3 года. Банк Дабрабыт, Mastercard Standard в пакете услуг «Пенсионный» Кешбэк 2% в категориях — аптеки, транспорт, развлечение и отдых. Скидки у партнеров (например, от 3% до 15% в мед. лаборатории «Инвитро», в пиццерии «Пиццамания» — 10−50%, в магазинах «Евросеть» и «Связной» — 10%) Начисляется 3% на остаток по счету. Можно снимать бесплатно наличные в устройствах любых банков на территории Беларуси. Ежемесячная выписка по текущему счету на электронный адрес и бесплатное СМС-оповещение. Бесплатно на 3 года. Белагропромбанк, Пакет услуг «Забота» В рамках пакета можно выпустить БЕЛКАРТ ПРЕМИУМ EMV «Забота» или Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота». По БЕЛКАРТ скидка до 5% в сети аптек «Планета здоровья». По Mastercard — скидки по программе лояльности «Моцная картка» (до 50%). Кешбэк 2% за покупки в аптеках и прод. магазинах по МСС-кодам 5912, 5499, 5331, 5411, 5311. Бесплатное СМС-оповещение о зачислении пенсии на карточку. Можно заключить договор добровольного страхования. БЕЛКАРТ ПРЕМИУМ — бесплатно, Mastercard Unembossed — 8 BYN. Срок действия — 5 лет. Беларусбанк, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro в рамках Клуба «Бархат» В аптеках Беларуси кешбэк — 2,5% (МСС-код 5912), в крупных сетевых магазинах — 3%, по операциям в ЕРИП — 1%. Кешбэк до 12% в медцентрах, аптеках и крупных сетевых магазинах. За покупку билетов БЖД — 3% кешбэк. Скидка 15% на оформлении полиса страхования. Бесплатное СМС-оповещение о приходных операциях. При удаленном оформлении — 11 BYN, в банке — 12 BYN. Срок действия — 3 года. МТБанк, MasterСard World «ДЛЯ СЕБЯ» Карта предназначена для выплаты пенсии и пособий. Кешбэк за любые операции 1%, в том числе за оплату коммунальных услуг и мобильной связи в интернет-банке или инфокиоске банка. Бесплатное снятие наличных в устройствах любых банков на территории Беларуси и на почте. Предусмотрена выписка по карте на e-mail. Можно заказать карту без посещения офиса банка с бесплатной доставкой на дом. Каждому клиенту предлагается 1 основная карта и 2 дополнительные. Бесплатно на 3 года. Paritetbank, Пенсионная карта Visa Classic Карта выпускается в вертикальном виде. Начисляется 3% на остаток по счету. Можно оформить дополнительные карты. Банк предлагает заранее записаться в отделение банка, чтобы оформить карту у специалиста без очереди. Бесплатно на 3 года. Приорбанк, Visa Classic/MasterCard Standard в рамках пакета услуг «Пенсионный» При сумме остатков до 50 BYN по счету начисляются проценты по ставке 0,01% годовых, свыше — 3% годовых. Также при оплате картой (на сумму больше 10 BYN) в торговых точках предусмотрен кешбэк 1.50%. При оформлении карты в пакете услуг также можно снимать наличные без комиссии до 2000 BYN в месяц в любых банкоматах; при расчете на сумму более 50 BYN присылаются СМС-уведомления; предоставляются скидки на валютные карты. При оформлении в пакете услуг — 0,65 BYN ежемесячно. Без пакета — 5 BYN за весь срок действия. Белинвестбанк, Пенсионная карта БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro Начисляется 2% на остаток по счету. Специальные скидки и предложения в рамкам программы «Скидочный клуб» (в магазинах и универмагах до 10%, в туристическом агентстве «Магеллан» — 10%, на услуги проката автомобилей — до 20% и 5% в химчистке «На Кальварийской»). Скидки до 50% по программе лояльности «Моцная картка». Бесплатная услуга СМС-оповещение на приходные операции. Ежемесячная выписка с детализацией. Бесплатный выпуск одной дополнительной карты. Есть возможность оставить заявку на карту в интернет-банкинге/мобильном приложении. Бесплатно на 5 лет. БПС-Сбербанк, Visa Classic PayWave Пенсионная Начисляется 3% на остаток по счету. Бесплатное СМС-оповещение. Бесплатно на 3 года.

Название банка и продукта, стоимость и срок действия Бонусы по карте Банк БелВЭБ, Mastercard World «Дива» в пакете услуг для пенсионеров «Движение» Бесплатно на 3 года. По карте начисляется до 3% годовых на остаток. Акционный кэшбек до 10%. При расчете в аптеках и магазинах оптики — кэшбек 3%. При расчетах за детские товары, товары для животных, для сада и огорода, при покупке билетов в театры, галереи и кинотеатры — кешбэк 2%. За покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах — 1,5%, по другим категориям — 1,2%. Можно бесплатно снимать наличные без ограничений в устройствах банка, банков-партнеров и до 100 руб. в месяц в банкомате любого банка на территории Беларуси. Кроме того, предусмотрено бесплатное оформление завещательного распоряжения и доверенности. Первые 3 месяца по карте не взимается плата за СМС-оповещение. Банк Дабрабыт, Mastercard Standard в пакете услуг «Пенсионный» Бесплатно на 3 года. Кешбэк 2% в категориях — аптеки, транспорт, развлечение и отдых. Скидки у партнеров (например, от 3% до 15% в мед. лаборатории «Инвитро», в пиццерии «Пиццамания» — 10−50%, в магазинах «Евросеть» и «Связной» — 10%) Начисляется 3% на остаток по счету. Можно снимать бесплатно наличные в устройствах любых банков на территории Беларуси. Ежемесячная выписка по текущему счету на электронный адрес и бесплатное СМС-оповещение. Белагропромбанк, Пакет услуг «Забота» БЕЛКАРТ ПРЕМИУМ — бесплатно, Mastercard Unembossed — 8 BYN. Срок действия — 5 лет. В рамках пакета можно выпустить БЕЛКАРТ ПРЕМИУМ EMV «Забота» или Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота». По БЕЛКАРТ скидка до 5% в сети аптек «Планета здоровья». По Mastercard — скидки по программе лояльности «Моцная картка» (до 50%). Кешбэк 2% за покупки в аптеках и прод. магазинах по МСС-кодам 5912, 5499, 5331, 5411, 5311. Бесплатное СМС-оповещение о зачислении пенсии на карточку. Можно заключить договор добровольного страхования. Беларусбанк, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro в рамках Клуба «Бархат» При удаленном оформлении — 11 BYN, в банке — 12 BYN. Срок действия — 3 года. В аптеках Беларуси кешбэк — 2,5% (МСС-код 5912), в крупных сетевых магазинах — 3%, по операциям в ЕРИП — 1%. Кешбэк до 12% в медцентрах, аптеках и крупных сетевых магазинах. За покупку билетов БЖД — 3% кешбэк. Скидка 15% на оформлении полиса страхования. Бесплатное СМС-оповещение о приходных операциях. МТбанк, MasterСard World «ДЛЯ СЕБЯ» Бесплатно на 3 года. Карта предназначена для выплаты пенсии и пособий. Кешбэк за любые операции 1%, в том числе за оплату коммунальных услуг и мобильной связи в интернет-банке или инфокиоске банка. Бесплатное снятие наличных в устройствах любых банков на территории Беларуси и на почте. Предусмотрена выписка по карте на e-mail. Можно заказать карту без посещения офиса банка с бесплатной доставкой на дом. Каждому клиенту предлагается 1 основная карта и 2 дополнительные. Paritetbank, Пенсионная карта Visa Classic Бесплатно на 3 года. Карта выпускается в вертикальном виде. Начисляется 3% на остаток по счету. Можно оформить дополнительные карты. Банк предлагает заранее записаться в отделение банка, чтобы оформить карту у специалиста без очереди. Приорбанк, Visa Classic/MasterCard Standard в рамках пакета услуг «Пенсионный» При оформлении в пакете услуг — 0,65 BYN ежемесячно. Без пакета — 5 BYN за весь срок действия. При сумме остатков до 50 BYN по счету начисляются проценты по ставке 0,01% годовых, свыше — 3% годовых. Также при оплате картой (на сумму больше 10 BYN) в торговых точках предусмотрен кешбэк 1.50%. При оформлении карты в пакете услуг также можно снимать наличные без комиссии до 2000 BYN в месяц в любых банкоматах; при расчете на сумму более 50 BYN присылаются СМС-уведомления; предоставляются скидки на валютные карты. Белинвестбанк, Пенсионная карта БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro Бесплатно на 5 лет. Начисляется 2% на остаток по счету. Специальные скидки и предложения в рамкам программы «Скидочный клуб» (в магазинах и универмагах до 10%, в туристическом агентстве «Магеллан» — 10%, на услуги проката автомобилей — до 20% и 5% в химчистке «На Кальварийской»). Скидки до 50% по программе лояльности «Моцная картка». Бесплатная услуга СМС-оповещение на приходные операции. Ежемесячная выписка с детализацией. Бесплатный выпуск одной дополнительной карты. Есть возможность оставить заявку на карту в интернет-банкинге/мобильном приложении. БПС-Сбербанк, Visa Classic PayWave Пенсионная Бесплатно на 3 года. Начисляется 3% на остаток по счету. Бесплатное СМС-оповещение.