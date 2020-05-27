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Кешбэк за коммуналку и снятие наличных без комиссии: какие карты предлагают банки пенсионерам

27.05.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Долгое время пенсионеры получали выплаты только на карту Беларусбанка. Но ситуация изменилась: пенсионный «пластик» теперь предлагают многие банки. К тому же карточки для тех, кто вышел на заслуженный отдых, имеют много дополнительных возможностей. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки выпускают карты специально для пенсионеров, их преимущества и стоимость.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Большой плюс, что почти все карты для зачисления пенсий — бесплатные или оформляются за небольшую сумму.

Бонусы для пенсионеров тоже предлагаются различные. Например, по карте Банка БелВЭБ хорошие кешбэки за покупки в аптеках, магазинах, на остаток средств начисляется 3% годовых. Кроме того, можно снимать наличные без комиссии во всех банкоматах (до 100 рублей в месяц).

В Белинвестбанке начисляется 2% на остаток по счету. Кешбэка за покупки нет, но предусмотрены специальные скидки и предложения в рамках программы «Скидочный клуб», а также действует программа лояльности «Моцная картка» — скидки до 50% (более 300 предприятий).

МТБанк начисляет кешбэк в том числе за оплату коммунальных услуг и мобильной связи в интернет-банке или инфокиоске банка, а Беларусбанк предалагает манибэк 3% за покупку билетов БЖД.

Название банка и продукта

Бонусы по карте

Стоимость и срок действия

Банк БелВЭБ,

Mastercard World «Дива» в пакете услуг для пенсионеров «Движение»

По карте начисляется до 3% годовых на остаток. Акционный кешбэк до 10%. При расчете в аптеках и магазинах оптики — кешбэк 3%. При расчетах за детские товары, товары для животных, для сада и огорода, при покупке билетов в театры, галереи и кинотеатры — кешбэк 2%.

За покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах — 1,5%, по другим категориям — 1,2%.

Можно бесплатно снимать наличные без ограничений в устройствах банка, банков-партнеров и до 100 руб. в месяц в банкомате любого банка на территории Беларуси.

Кроме того, предусмотрено бесплатное оформление завещательного распоряжения и доверенности. Первые 3 месяца по карте не взимается плата за СМС-оповещение.

Бесплатно на 3 года.

Банк Дабрабыт,

Mastercard Standard в пакете услуг «Пенсионный»

Кешбэк 2% в категориях — аптеки, транспорт, развлечение и отдых. Скидки у партнеров (например, от 3% до 15% в мед. лаборатории «Инвитро», в пиццерии «Пиццамания» — 10−50%, в магазинах «Евросеть» и «Связной» — 10%)

Начисляется 3% на остаток по счету.

Можно снимать бесплатно наличные в устройствах любых банков на территории Беларуси.

Ежемесячная выписка по текущему счету на электронный адрес и бесплатное СМС-оповещение.

Бесплатно на 3 года.

Белагропромбанк,

Пакет услуг «Забота»

В рамках пакета можно выпустить БЕЛКАРТ ПРЕМИУМ EMV «Забота» или Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота».

По БЕЛКАРТ скидка до 5% в сети аптек «Планета здоровья». По Mastercard — скидки по программе лояльности «Моцная картка» (до 50%).

Кешбэк 2% за покупки в аптеках и прод. магазинах по МСС-кодам 5912, 5499, 5331, 5411, 5311.

Бесплатное СМС-оповещение о зачислении пенсии на карточку.

Можно заключить договор добровольного страхования.

БЕЛКАРТ ПРЕМИУМ — бесплатно, Mastercard Unembossed — 8 BYN.

Срок действия — 5 лет.

Беларусбанк,

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro в рамках Клуба «Бархат»

В аптеках Беларуси кешбэк — 2,5% (МСС-код 5912), в крупных сетевых магазинах — 3%, по операциям в ЕРИП — 1%.

Кешбэк до 12% в медцентрах, аптеках и крупных сетевых магазинах. За покупку билетов БЖД — 3% кешбэк.

Скидка 15% на оформлении полиса страхования.

Бесплатное СМС-оповещение о приходных операциях.

При удаленном оформлении — 11 BYN, в банке — 12 BYN.

Срок действия — 3 года.

МТБанк,

MasterСard World «ДЛЯ СЕБЯ»

Карта предназначена для выплаты пенсии и пособий.

Кешбэк за любые операции 1%, в том числе за оплату коммунальных услуг и мобильной связи в интернет-банке или инфокиоске банка.

Бесплатное снятие наличных в устройствах любых банков на территории Беларуси и на почте.

Предусмотрена выписка по карте на e-mail.

Можно заказать карту без посещения офиса банка с бесплатной доставкой на дом. Каждому клиенту предлагается 1 основная карта и 2 дополнительные.

Бесплатно на 3 года.

Paritetbank,

Пенсионная карта Visa Classic

Карта выпускается в вертикальном виде.

Начисляется 3% на остаток по счету. Можно оформить дополнительные карты.

Банк предлагает заранее записаться в отделение банка, чтобы оформить карту у специалиста без очереди.

Бесплатно на 3 года.

Приорбанк,

Visa Classic/MasterCard Standard в рамках пакета услуг «Пенсионный»

При сумме остатков до 50 BYN по счету начисляются проценты по ставке 0,01% годовых, свыше — 3% годовых. Также при оплате картой (на сумму больше 10 BYN) в торговых точках предусмотрен кешбэк 1.50%.

При оформлении карты в пакете услуг также можно снимать наличные без комиссии до 2000 BYN в месяц в любых банкоматах; при расчете на сумму более 50 BYN присылаются СМС-уведомления; предоставляются скидки на валютные карты.

При оформлении в пакете услуг — 0,65 BYN ежемесячно. Без пакета — 5 BYN за весь срок действия.

Белинвестбанк,

Пенсионная карта БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro

Начисляется 2% на остаток по счету.

Специальные скидки и предложения в рамкам программы «Скидочный клуб» (в магазинах и универмагах до 10%, в туристическом агентстве «Магеллан» — 10%, на услуги проката автомобилей — до 20% и 5% в химчистке «На Кальварийской»).

Скидки до 50% по программе лояльности «Моцная картка».

Бесплатная услуга СМС-оповещение на приходные операции.

Ежемесячная выписка с детализацией.

Бесплатный выпуск одной дополнительной карты.

Есть возможность оставить заявку на карту в интернет-банкинге/мобильном приложении.

Бесплатно на 5 лет.

БПС-Сбербанк,

Visa Classic PayWave Пенсионная

Начисляется 3% на остаток по счету.

Бесплатное СМС-оповещение.

Бесплатно на 3 года.

Название банка и продукта, стоимость и срок действия

Бонусы по карте

Банк БелВЭБ,

Mastercard World «Дива» в пакете услуг для пенсионеров «Движение»

Бесплатно на 3 года.

По карте начисляется до 3% годовых на остаток. Акционный кэшбек до 10%. При расчете в аптеках и магазинах оптики — кэшбек 3%. При расчетах за детские товары, товары для животных, для сада и огорода, при покупке билетов в театры, галереи и кинотеатры — кешбэк 2%.

За покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах — 1,5%, по другим категориям — 1,2%.

Можно бесплатно снимать наличные без ограничений в устройствах банка, банков-партнеров и до 100 руб. в месяц в банкомате любого банка на территории Беларуси.

Кроме того, предусмотрено бесплатное оформление завещательного распоряжения и доверенности. Первые 3 месяца по карте не взимается плата за СМС-оповещение.

Банк Дабрабыт,

Mastercard Standard в пакете услуг «Пенсионный»

Бесплатно на 3 года.

Кешбэк 2% в категориях — аптеки, транспорт, развлечение и отдых. Скидки у партнеров (например, от 3% до 15% в мед. лаборатории «Инвитро», в пиццерии «Пиццамания» — 10−50%, в магазинах «Евросеть» и «Связной» — 10%)

Начисляется 3% на остаток по счету.

Можно снимать бесплатно наличные в устройствах любых банков на территории Беларуси.

Ежемесячная выписка по текущему счету на электронный адрес и бесплатное СМС-оповещение.

Белагропромбанк,

Пакет услуг «Забота»

БЕЛКАРТ ПРЕМИУМ — бесплатно, Mastercard Unembossed — 8 BYN.

Срок действия — 5 лет.

В рамках пакета можно выпустить БЕЛКАРТ ПРЕМИУМ EMV «Забота» или Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота».

По БЕЛКАРТ скидка до 5% в сети аптек «Планета здоровья». По Mastercard — скидки по программе лояльности «Моцная картка» (до 50%).

Кешбэк 2% за покупки в аптеках и прод. магазинах по МСС-кодам 5912, 5499, 5331, 5411, 5311.

Бесплатное СМС-оповещение о зачислении пенсии на карточку.

Можно заключить договор добровольного страхования.

Беларусбанк,

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro в рамках Клуба «Бархат»

При удаленном оформлении — 11 BYN, в банке — 12 BYN.

Срок действия — 3 года.

В аптеках Беларуси кешбэк — 2,5% (МСС-код 5912), в крупных сетевых магазинах — 3%, по операциям в ЕРИП — 1%.

Кешбэк до 12% в медцентрах, аптеках и крупных сетевых магазинах. За покупку билетов БЖД — 3% кешбэк.

Скидка 15% на оформлении полиса страхования.

Бесплатное СМС-оповещение о приходных операциях.

МТбанк,

MasterСard World «ДЛЯ СЕБЯ»

Бесплатно на 3 года.

Карта предназначена для выплаты пенсии и пособий.

Кешбэк за любые операции 1%, в том числе за оплату коммунальных услуг и мобильной связи в интернет-банке или инфокиоске банка.

Бесплатное снятие наличных в устройствах любых банков на территории Беларуси и на почте.

Предусмотрена выписка по карте на e-mail.

Можно заказать карту без посещения офиса банка с бесплатной доставкой на дом. Каждому клиенту предлагается 1 основная карта и 2 дополнительные.

Paritetbank,

Пенсионная карта Visa Classic

Бесплатно на 3 года.

Карта выпускается в вертикальном виде.

Начисляется 3% на остаток по счету. Можно оформить дополнительные карты.

Банк предлагает заранее записаться в отделение банка, чтобы оформить карту у специалиста без очереди.

Приорбанк,

Visa Classic/MasterCard Standard в рамках пакета услуг «Пенсионный»

При оформлении в пакете услуг — 0,65 BYN ежемесячно. Без пакета — 5 BYN за весь срок действия.

При сумме остатков до 50 BYN по счету начисляются проценты по ставке 0,01% годовых, свыше — 3% годовых. Также при оплате картой (на сумму больше 10 BYN) в торговых точках предусмотрен кешбэк 1.50%.

При оформлении карты в пакете услуг также можно снимать наличные без комиссии до 2000 BYN в месяц в любых банкоматах; при расчете на сумму более 50 BYN присылаются СМС-уведомления; предоставляются скидки на валютные карты.

Белинвестбанк,

Пенсионная карта БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro

Бесплатно на 5 лет.

Начисляется 2% на остаток по счету.

Специальные скидки и предложения в рамкам программы «Скидочный клуб» (в магазинах и универмагах до 10%, в туристическом агентстве «Магеллан» — 10%, на услуги проката автомобилей — до 20% и 5% в химчистке «На Кальварийской»).

Скидки до 50% по программе лояльности «Моцная картка».

Бесплатная услуга СМС-оповещение на приходные операции.

Ежемесячная выписка с детализацией.

Бесплатный выпуск одной дополнительной карты.

Есть возможность оставить заявку на карту в интернет-банкинге/мобильном приложении.

БПС-Сбербанк,

Visa Classic PayWave Пенсионная

Бесплатно на 3 года.

Начисляется 3% на остаток по счету.

Бесплатное СМС-оповещение.

 
 
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Долгое время пенсионеры получали выплаты только на карту Беларусбанка. Но ситуация изменилась: пенсионный «пластик» теперь предлагают многие банки.
 
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