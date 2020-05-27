"Погибли ни за что". Под Могилевом мужчина убил семью только потому, что открыл их дверь

Милиционеры, которые приехали на место, обнаружили в доме тела 83-летнего мужчины и его 47-летней дочери. Он был пьян, просил позвонить в милицию, потому что в доме неподалеку произошло убийство.





Знакомые семьи, и сейчас, спустя четыре месяца после трагедии, с трудом находят слова.





- Это очень хорошая положительная семья. Мы с ними давно знакомы – Юля (убитая женщина) инвалид с детства, у нее синдром Дауна, - рассказывает знакомая семьи. – Отец Юли, дядя Володя, очень сильно любил её, после смерти матери не отдал никуда, досматривал сам, всё покупал.





Женщина, которая живет в соседнем доме, говорит, что и она, и другие соседи еще не оправились от шока.





- Что я вам могу сказать? Это очень хорошие люди – за 30 лет, что я здесь живу, ни одного конфликта у нас с ними не возникало. Это их семейное гнездо, еще родители Владимира здесь жили. Интеллигентные, воспитанные люди, Юлечка такая ласковая была. А что, уже суд был?





Мы стараемся не поднимать эту тему, лишний раз не обсуждать – очень тяжело, извините, - плачет женщина. – У этого мужчины (обвиняемого в убийстве) действительно здесь живут родственники, но к кому он в тот день шел – никто точно не знает.





В тот день, 24 января, к этой семье пришел незнакомый мужчина – он шел к родственникам, но по ошибке зашел в другой дом на этой же улице.





- Я зашел, снял обувь и прошел вон в ту дверь, - рассказывал на месте преступления обвиняемый (пресс-служба СК обнародовала видео проверки показаний на месте). - Вот здесь прямо и завязался конфликт.





Он был сильно пьян – хозяева пытались его выпроводить, но мужчина отреагировал неадекватно: до смерти избил мужчину и его дочь руками, ногами, подставкой для ног, наносил удары ножом. Весь день до этого обвиняемый пил, в том числе на могиле матери. Несмотря на острую алкогольную интоксикацию, мужчина отдавал отчет своим действиям. Известно, что он страдает хроническим алкоголизмом, нигде не работал.





- Люди пострадали ни за что. Все, кто знал дядю Володю и Юлю, были в шоке - на них живого место не было. Человек, который это сделал, учился в буйничской школе, потом попал за решетку, вёл разгульный образ жизни, - говорит знакомая семьи.









Расследование этого дела завершено. Мужчина полностью признал свою вину. Ему грозит от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертная казнь.





Дело скоро поступит в суд.