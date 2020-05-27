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На Августовском канале открылся велопрокат. Есть специальные маршруты и можно нанять гида
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Августовском канале предлагают взять в аренду велосипед. Сто байков ждут на велопрогулки белорусских и иностранных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Точки проката расположены в разных местах в окрестностях канала, 20 велосипедов есть в местном Сопоцкинском культурно-туристическом центре. Выбор на любой вкус – мужские и дамские, детские, с ручным или педальным тормозом и даже модные электровелосипеды.
По желанию туристам выдадут жилеты, шлемы и замки. А если велосипедисту понадобится подкачать колесо или отрегулировать механизмы, есть несколько мини-станций технического обслуживания.
Кстати, турист может выбрать произвольную программу своего велопутешествия или воспользоваться специально разработанными маршрутами.
Анна Голубцова, заведующая Сопоцкинским культурно-туристическим центром:
Прокат велосипедов начал работу с этой недели, и число заявок на двухколесный транспорт только растет. Организаторы объясняют это просто: в период пандемии велопрогулка на свежем воздухе, да еще и по уникальному Августовскому каналу – отличный вариант времяпрепровождения. К тому же активный отдых укрепляет иммунитет.
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Новости Беларуси. На Августовском канале предлагают взять в аренду велосипед. Сто байков ждут на велопрогулки белорусских и иностранных туристов, сообщили в...
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