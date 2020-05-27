Стрельба в США: один человек погиб, двое пострадали

Источник материала: ОНТ

Три человека получили ранения из-за стрельбы в Торонто, один из них - молодой мужчина - затем умер в больнице.

Вместе с ним пострадали подросток и женщина, они в больнице в тяжелом состоянии. Личности погибшего и пострадавших не раскрываются. Записи с камер видеонаблюдения показали, что нападение было спланировано. Стрелявшие поджидали жертв в автомобиле, а потом открыли огонь. Очевидцы слышали шесть или семь выстрелов. Полиция продолжает поиск нападавших.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram