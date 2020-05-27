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Стрельба в США: один человек погиб, двое пострадали

27.05.2020 11:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стрельба в США: один человек погиб, двое пострадали

Три человека получили ранения из-за стрельбы в Торонто, один из них - молодой мужчина - затем умер в больнице. 

Вместе с ним пострадали подросток и женщина, они в больнице в тяжелом состоянии.  Личности погибшего и пострадавших не раскрываются. Записи с камер видеонаблюдения показали, что нападение было спланировано. Стрелявшие поджидали жертв в автомобиле, а потом открыли огонь. Очевидцы слышали шесть или семь выстрелов. Полиция продолжает поиск нападавших. 

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Три человека получили ранения из-за стрельбы в Торонто, один из них - молодой мужчина - затем умер в больнице.  Вместе с ним пострадали подросток и женщина, они в...
 
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