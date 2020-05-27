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МЧС утвердило нормы и правила безопасности при вводе АЭС в эксплуатацию

27.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МЧС утвердило нормы и правила безопасности при вводе АЭС в эксплуатацию

В Беларуси утверждены нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций». Соответствующее постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям от 13 апреля 2020 года №15 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В частности, определено, что блок АЭС должен вводиться в эксплуатацию с учетом требований утвержденных общих положений и других нормативных правовых актов. В проекте АЭС должны устанавливаться и обосновываться, а в отчете по обоснованию безопасности станции представляться требования к последовательности и объему работ, выполняемых на этапах предпусковых наладочных работ, физического и энергетического пусков, опытно-промышленной эксплуатации. Должна быть разработана программа ввода в эксплуатацию блока АЭС.

Для систем и элементов, важных для безопасности, до начала физпуска должны быть готовы и проверены оборудование и устройства.

Предпусковые наладочные работы, физический и энергетический пуски, опытно-промышленная эксплуатация должны подтвердить, что атомная станция в целом, а также системы и элементы, важные для безопасности, выполнены и функционируют в соответствии с проектом АЭС, выявленные недостатки устранены. Документы, регламентирующие эти этапы, должны содержать перечни ядерно опасных работ и мер по предотвращению ядерной аварии.

Вводимый в эксплуатацию блок АЭС должен быть изолирован от других блоков АЭС и от участков, где продолжаются работы по сооружению.

https://www.belta.by

 
 
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В Беларуси утверждены нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций»....
 
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