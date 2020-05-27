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Беларусь проиграла Нидерландам в онлайн-матче по шашкам

27.05.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Онлайн-матч по международным шашкам Беларусь – Нидерланды завершился в пользу последних 21:27, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь проиграла Нидерландам в онлайн-матче по шашкам

Цвета нашего флага защищали 14 сильнейших интеллектуалов страны, в том числе действующий чемпион Европы Михаил Семенюк, а также сестры Федорович.

Беларусь проиграла Нидерландам в онлайн-матче по шашкам

После первого тура счет был равным, 12:12. Во втором белорусы сделали несколько замен, но это не помогло сразить именитого соперника. Самым результативным в нашей дружине стал Владислав Валюк – в его активе одна победа и ничья. Также командную копилку пополнили девушки. Дарья Федорович и Яна Якубович провели по одной партии и победили. Для белорусов игра онлайн хоть и привычна, но все-таки больше походит на тренировку.

Беларусь проиграла Нидерландам в онлайн-матче по шашкам

Дарья Федорович, международный гроссмейстер по шашкам:
По крайней мере в шашках люди обратили внимание на то, какие возможности есть у онлайн-платформ. Конкретно в нашем виде спорта есть большие плюсы, то есть можно применять интернет, проводить турниры, хоть и тренировочные. Я не уверена насчет официальных турниров, будет это возможно или нет, потому что все же онлайн-турнир невозможно проконтролировать, есть проблемы со связью, кто-то может вылететь из интернета.

Беларусь проиграла Нидерландам в онлайн-матче по шашкам

Ольга Федорович, международный гроссмейстер по шашкам:
Для меня самое главное быть сконцентрированной, не отвлекаться на посторонние вещи, смотреть на экран, быть внимательной. А также достаточно быстро делать ходы, потому что время ограничено.

Беларусь проиграла Нидерландам в онлайн-матче по шашкам

Шашисты Беларуси и Нидерландов уже дважды играли в командном формате. Спортсмены сидели не за виртуальными, а за реальными досками, и счет был ничейным. Сейчас голландцы вышли вперед 2:1. Но, думается, это еще не все. Реваншу быть.

Люди в материале: Дарья Федорович, Ольга Федорович, Владислав Валюк, Михаил Семенюк, Яна Якубович

 
 
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Новости Беларуси. Онлайн-матч по международным шашкам Беларусь – Нидерланды завершился в пользу последних 21:27, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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