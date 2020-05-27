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Беларусь проиграла Нидерландам в онлайн-матче по шашкам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Онлайн-матч по международным шашкам Беларусь – Нидерланды завершился в пользу последних 21:27, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цвета нашего флага защищали 14 сильнейших интеллектуалов страны, в том числе действующий чемпион Европы Михаил Семенюк, а также сестры Федорович.
После первого тура счет был равным, 12:12. Во втором белорусы сделали несколько замен, но это не помогло сразить именитого соперника. Самым результативным в нашей дружине стал Владислав Валюк – в его активе одна победа и ничья. Также командную копилку пополнили девушки. Дарья Федорович и Яна Якубович провели по одной партии и победили. Для белорусов игра онлайн хоть и привычна, но все-таки больше походит на тренировку.
Дарья Федорович, международный гроссмейстер по шашкам:
Ольга Федорович, международный гроссмейстер по шашкам:
Шашисты Беларуси и Нидерландов уже дважды играли в командном формате. Спортсмены сидели не за виртуальными, а за реальными досками, и счет был ничейным. Сейчас голландцы вышли вперед 2:1. Но, думается, это еще не все. Реваншу быть.
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Новости Беларуси. Онлайн-матч по международным шашкам Беларусь – Нидерланды завершился в пользу последних 21:27, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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