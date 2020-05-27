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Девушка показала, как убралась в ванной. Видео набрало более 7 миллионов просмотров, но делать то же самое никто не захотел
Источник материала: СТВ
Девушка предложила людям новый флешмоб, но пользователям соцсетей идея не понравилась. Дело в том, что ради участия в этом проекте придётся потрудиться.
Пользовательница Twitter под ником MLE
Поделившись роликом своей уборки, MLE предложила людям повторить. Реакция оказалась очень разной. Кто-то заявил, что ему не нужно вдохновляющее видео и участие в флешмобе, чтобы навести порядок. Кто-то отметил, что ему достаточно посмотреть на уборку MLE, чтобы почувствовать себя хорошо.
И, конечно, часть комментаторов сказала, что флешмобы должны быть весёлыми. Например, крышку ногой открутить или станцевать. А вот наводить порядок совсем не интересно.
Кстати об интересных флешмобах, ранее в соцсетях люди поделились фотографиями своих удивительно молодых мам.
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Девушка показала, как убралась в ванной. Видео набрало более 7 миллионов просмотров, но делать то же самое никто не захотел
Девушка предложила людям новый флешмоб, но пользователям соцсетей идея не понравилась. Дело в том, что ради участия в этом проекте придётся потрудиться. ...
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