ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Девушка показала, как убралась в ванной. Видео набрало более 7 миллионов просмотров, но делать то же самое никто не захотел

27.05.2020 11:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Девушка предложила людям новый флешмоб, но пользователям соцсетей идея не понравилась. Дело в том, что ради участия в этом проекте придётся потрудиться.

Пользовательница Twitter под ником MLE опубликовала видео, которое набрало более 7,7 миллиона просмотров. На кадрах ничего особенного – обычная уборка ванной комнаты. Девушка вымыла раковину, ванну, смесители, душ, выкинула мусор и многое другое. Всё это было проделано быстро и аккуратно.

Девушка показала, как убралась в ванной. Видео набрало более 7 миллионов просмотров, но делать то же самое никто не захотел
Фото: twitter.com/ylupiter 

Поделившись роликом своей уборки, MLE предложила людям повторить. Реакция оказалась очень разной. Кто-то заявил, что ему не нужно вдохновляющее видео и участие в флешмобе, чтобы навести порядок. Кто-то отметил, что ему достаточно посмотреть на уборку MLE, чтобы почувствовать себя хорошо.

Девушка показала, как убралась в ванной. Видео набрало более 7 миллионов просмотров, но делать то же самое никто не захотел
Фото: twitter.com/ylupiter 

И, конечно, часть комментаторов сказала, что флешмобы должны быть весёлыми. Например, крышку ногой открутить или станцевать. А вот наводить порядок совсем не интересно.

Девушка показала, как убралась в ванной. Видео набрало более 7 миллионов просмотров, но делать то же самое никто не захотел
Фото: twitter.com/ylupiter 

Кстати об интересных флешмобах, ранее в соцсетях люди поделились фотографиями своих удивительно молодых мам.

Некоторые девушки пожаловались, что их родительницы могут отбить у них парней (здесь подробнее).

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка предложила людям новый флешмоб, но пользователям соцсетей идея не понравилась. Дело в том, что ради участия в этом проекте придётся потрудиться. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь проиграла Нидерландам в онлайн-матче по шашкам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика