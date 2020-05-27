Почему болит шея? Врач-невролог отвечает на популярные вопросы

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В области шеи находится более 15 мышц и проходят важнейшие сосуды, которые кровоснабжают головной мозг. Шейный отдел позвоночника миниатюрный, гибкий и подвижный в сравнении с грудным или пояснично-крестцовым отделами, но он несет огромную нагрузку, рассказывает врач-невролог высшей категории Людмила Страшкевич. Почему может болеть шея и как с этим справляться? Врач отвечает на популярные вопросы.

Почему может болеть шея? Причин боли в шее много — это могут быть тяжелые несбалансированные физические нагрузки, переохлаждение, длительное пребывание в вынужденной и не физиологической позе (особенно с перекосом туловища), патология позвоночника (наследственная слабость и врожденные дефекты), травмы шеи, воспалительные заболевания, опухоли шейного отдела позвоночника, заболевания органов, которые находятся в области шеи или рядом, — сердца, легких, гортани, носоглотки, пищевода, щитовидной железы. Так же боль в шее может возникать из-за стресса, питания, курения и вредных экологических факторов окружающей среды. Одна из самых распространенных причин боли в шеи (особенно у молодых людей) — миофасциальный болевой синдром. Как он может возникать: при работе за компьютером или письменным столом человек неосознанно наклоняется вперед. Чтобы удержать голову в таком положении, мышцам приходится напрягаться. Со временем они привыкают находиться в неправильном положении и их уже не так просто расслабить. В результате перенапряжения в мышцах формируется болезненные уплотнения — триггерные зоны, которые определяются при пальпации и осмотре на приеме у врача. При миофасциальных синдромах боль длительная, ноющая, человек чувствует тяжесть в мышцах, их напряжение. Однако лечится этот синдром достаточно просто, если его не запускать.

Надо ли бояться остеохондроза? Остеохондроз шейного отдела позвоночника тоже частая причина боли в шее. Это поражение межпозвонкового диска, который может становиться тоньше, в нем появляются выпячивания — так называемые грыжи. Многих это слово пугает, но в большинстве случаев страх необоснован: процент пациентов, у которых грыжи являются причиной боли, не так уж велик. Грыжа имеет клиническое значение, если давит на корешок — нерв. Боль при ней стреляющая, связанная с наклонами, поворотами головы и может иррадиировать (отдавать — прим. TUT.BY) в руку — будет ощущение жжения, покалывания, онемения. Раньше остеохондроз диагностировали в основном у возрастных пациентов, однако сейчас его выявляют даже у школьников.

Как шея будет болеть из-за «изношенных» суставов? Строение позвоночника очень сложное: между шейными суставами есть «прокладки» — эластичный хрящ, который со временем действительно может изнашиваться. Из-за этого возникает трение костных структур, что вызывает скованность и боль, хруст при движении. Такая боль имеет особенности: она может отдавать в затылок, ухо, висок. Часто проявляется после ночи — будто затекла шея, а также в случаях, когда человек запрокидывает голову назад.

Из-за каких привычек может болеть шея? Образ жизни влияет на то, как чувствует себя шея. Боли могут появляться из-за длительного нахождения в одном и том же положении (например, сидения перед монитором или за рулем), привычки сутулиться, неправильно держать спину во время работы или ходьбы, из-за лишнего веса, чрезмерного физического перенапряжения, чтения лежа. Даже привычка сжимать зубы будет влиять на «самочувствие» шеи, ведь это тоже напряжение мышц. Боли в шее также провоцируют стрессовые ситуации и психоэмоциональное перенапряжение, когда слишком зажимаются мышцы верхнего плечевого пояса.

Причина затекшей после сна шеи — неправильная поза? Самое неблагоприятное для шеи — это сон на животе. Помимо боли в шее он может вызывать головокружение, мошки, точки перед глазами. В шейном отделе поперечных отростков проходят важные сосуды, артерии. В результате неудобного положения во сне может появляться раздражение самой стенки сосуда или нервных сплетений, которые окружают артерию. Частая нетипичная жалоба, которая характеризует эти повреждения, — тупая боль в глазу. Важно не только удобно спать, но и подобрать ортопедическую подушку. Высота подушки должна соответствовать длине предплечья (от шеи до плечевой кости) — примерно 10−15 см.

Когда боль в шее нельзя терпеть? Если она не прекращается в течение нескольких дней и неприятные ощущения нарастают. На необходимость идти к врачу дополнительно указывают повышение температуры, онемение, ощущение покалывания в руках или ногах. Важно учитывать возраст: если болит шея у молодых людей до 20 лет и у лиц после 50 лет — затягивать с визитом к врачу не стоит, так как у первых нужно исключить врожденные заболевания, у вторых — воспалительные процессы, онкологические заболевания. Обязательно нужно проверить шею, если она заболела после падения, дорожно-транспортного происшествия или резкого торможения транспорта: из-за травмы в стенках сосудов могут образовываться гематомы, которые опасны для здоровья, могут быть причиной инсульта. Чаще всего при боли в шее нужно обращаться к врачу-неврологу, хотя, безусловно, обследование можно начать и с посещения терапевта.

Как можно лечить шею в домашних условиях? Если вы застудили шею на сквозняке, то нужно беречь ее и держать в состоянии покоя, фиксировать шарфом, валиком или специальным воротником и применять нестероидные противовоспалительные мази. За несколько дней боли в шее должны пройти. Однако если боль связана не с застужением — не стоит заниматься самолечением и прописывать себе лекарства или, например, массаж — он может вызывать еще большее перенапряжение мышц из-за неправильно подобранной интенсивности.

Как предупредить проблемы с шеей? Нужно регулярно заниматься спортом, посещать бассейн — физические упражнения помогают снимать напряжения мышц. Следите за осанкой, чаще бывайте на свежем воздухе, не носите тяжелую сумку на ремне через плечо (лучше использовать рюкзак). Делайте перерывы или разминки, если много работаете за компьютером или часто проводите время за рулем. Важно избегать переохлаждения. Можно укреплять вегетативную нервную систему и стрессоустойчивость: например, контрастным душем утром и ваннами с морской солью, хвойным экстрактом или валерьяной вечером.

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