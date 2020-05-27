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Арабский мир возобновляет экономическую деятельность после карантина

27.05.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В арабском мире возобновляют экономическую деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Дубае 27 мая открываются кинотеатры, спортзалы и детские центры. При этом, посетителям все еще необходимо соблюдать ряд мер, среди которых – социальная дистанция и масочный режим.

Арабский мир возобновляет экономическую деятельность после карантина

В Иордании спустя два месяца карантина свыше 250 тысяч госслужащих готовятся вернуться на свои рабочие места. Уже возобновили работу некоторые предприятия, в ближайшее время откроются мечети и церкви.

Арабский мир возобновляет экономическую деятельность после карантина

Поскорее вернуться к привычной жизни намерены также в Венесуэле. С 1 июня в стране приступят к поэтапному смягчению карантинных ограничений. Меры постепенно начнут отменять в важных секторах экономики, а также в сфере торговли и малого бизнеса.

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Новости мира. В арабском мире возобновляют экономическую деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Дубае 27 мая открываются кинотеатры,...
 
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