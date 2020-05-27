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Высоту Эвереста спустя 45 лет измерили ещё раз

27.05.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Высоту Эвереста повторно измерят: с этой целью на самую высокую гору мира поднялись китайские альпинисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высоту Эвереста спустя 45 лет измерили ещё раз

Высоту Эвереста спустя 45 лет измерили ещё раз

Из-за плохой погоды восхождение из последнего лагеря длилось на три часа дольше, чем планировалось, однако покорить вершину все же удалось. Группа из восьми человек установила на горном пике измерительное оборудование и антенну.

Высоту Эвереста спустя 45 лет измерили ещё раз

Высоту Эвереста спустя 45 лет измерили ещё раз

Такие работы китайские специалисты проводят на Эвересте впервые за 45 лет. По последним данным, высота легендарной горы составляет 8 848 метров.

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Новости мира. Высоту Эвереста повторно измерят: с этой целью на самую высокую гору мира поднялись китайские альпинисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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