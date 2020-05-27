ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гродно парень поссорился с девушкой и повредил четыре машины

27.05.2020 12:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно местный житель после ссоры с девушкой повредил четыре автомобиля. 

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, инцидент произошёл на выходных 23-24 мая. Ночью 20-летний молодой человек поругался со своей девушкой во дворе одного из домов по улице Вишневецкая. 

Будучи пьяным, парень начал бить ногами припаркованные возле подъезда машины. Всего оказались повреждены четыре транспортных средства, у них были разбиты стёкла фар и стоп-сигналов. 

Наутро владельцы автомобилей заметили повреждения и обратились в милицию. На следующий день подозреваемый уже был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 

Отмечается, что фигурант освободился из мест лишения свободы в начале мая. Ранее юноша был судим за кражи. Через два дня после освобождения парень украл из квартиры своей бабушки 270 рублей. 

Ранее в Минске молодой человек повредил два припаркованных автомобиля.

Парень доказывал свою точку зрения приятелю – подробнее здесь

Люди в материале: нет

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гродно местный житель после ссоры с девушкой повредил четыре автомобиля.  Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, инцидент произошёл на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Высоту Эвереста спустя 45 лет измерили ещё раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика