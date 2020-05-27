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В Гродно парень поссорился с девушкой и повредил четыре машины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно местный житель после ссоры с девушкой повредил четыре автомобиля.
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Будучи пьяным, парень начал бить ногами припаркованные возле подъезда машины. Всего оказались повреждены четыре транспортных средства, у них были разбиты стёкла фар и стоп-сигналов.
Наутро владельцы автомобилей заметили повреждения и обратились в милицию. На следующий день подозреваемый уже был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Отмечается, что фигурант освободился из мест лишения свободы в начале мая. Ранее юноша был судим за кражи. Через два дня после освобождения парень украл из квартиры своей бабушки 270 рублей.
Ранее в Минске молодой человек повредил два припаркованных автомобиля.
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Новости Беларуси. В Гродно местный житель после ссоры с девушкой повредил четыре автомобиля. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, инцидент произошёл на...
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