«Бюджет недополучает». Власти пояснили, почему хотят запретить продавать новые вещи в секонд-хендах

Источник материала: Tut.by

В Беларуси хотят ввести изменения в работе секонд-хендов. Этим магазинам намерены запретить торговать новой одеждой. Для этого предлагается прописать, что относить к бывшим в употреблении непродовольственным товарам. МАРТ вынесло на общественное обсуждение соответствующий проект постановления правительства. В обосновании специалисты ведомства поясняют, что решили ввести новшества по секонд-хендам для того, чтобы ограничить реализации на территории страны бывших в употреблении непродовольственных товаров легпрома.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что власти хотят изменить по секондам

В предлагаемом варианте постановлении хотят прописать, что считается бывшими в употреблении непродовольственными товарами. Это:

товары с видимыми признаками носки, стирки, эксплуатации

товары надлежащего качества с сохранением товарного вида, потребительских свойств без этикеток,

товары, принятые по соглашению между комиссионером и комитентом на комиссию.

Проектом постановления предлагается ввести ограничения на продажу в одном торговом объекте бывших в употреблении одежды швейной и трикотажной, меховых изделий, галантерейных товаров и обуви в одном торговом объекте вместе с

новыми товарами.

Почему решили ввести новшества по секондам

МАРТ ссылается на данные концерна «Беллегпром», по которым в секонд-хендах зачастую продают как бывшие в употреблении товары, так и стоковые вещи. «Тем самым фактически организации и физические лица — импортеры, декларируя «стоковые»

товары в качестве товаров типа «second hand» уклоняются от уплаты таможенных пошлин на новые готовые изделия (в среднем 15% от реальной цены на готовые текстильные, трикотажные и швейные изделия).

В ведомстве отмечают, что в рекламе по секонд-хендам не скрывается, что «часть реализуемой продукции — новые изделия типа «сток».

«Ввоз в Беларусь товаров типа «second hand» декларируются по минимальной стоимости,

соответствующей минимальному тарифу таможенной пошлины — 0,15 евро за 1 кг. Тогда как реальная стоимость закупки у трейдеров в Германии, Польши, Литвы 1 кг товаров типа «Second Hand» значительно выше: от 2 до 10 евро за 1 кг. Тем самым, бюджет Беларуси недополучает соответствующие таможенные пошлины».

В ведомстве, ссылая на оценочные данные «Беллегпрома», отмечают, что «удельный вес импорта товаров типа «second hand», поступающего в республику для перепродажи

в объеме «чистого» импорта потребительских товаров легкой промышленности, составляет порядка 10%». «И это по ценам импорта таких товаров «по весу». Тогда как по экспертной оценке фактическая сумма продаж (в розничных ценах) товаров типа «second hand» может быть оценена примерно в 250 миллионов долларов», — отмечают в МАРТ.

В ведомстве резюмируют, что «из-за увеличения объемов реализации товаров типа «second hand» на внутреннем рынке за последние несколько лет произошло масштабное перераспределение рынка — от отечественных товаров к импортным, а продажа стоковых товаров под видом товаров типа «second hand» создала неравные условия конкуренции для отечественных производителей».

В ведомстве уточнят, что проект постановления разработали по предложению концерна «Беллегпром» «для принятия дополнительных специальных мер по ограничению реализации на территории страны бывших в употреблении непродовольственных товаров легпрома». «Ограничения на продажу в одном торговом объекте товаров типа «second hand» и новых товаров, в том числе стоковых, создаст дополнительные условия для развития справедливой конкуренции между отечественными и зарубежными производителями товаров легкой промышленности», — полагают в МАРТ.

По оперативным данным Торгового реестра, на 1 апреля 2020 года розничную торговлю бывшими в употреблении непродовольственными товарами осуществляло 928 субъектов торговли в 1198 магазинах с торговой площадью около 113,4 тысячи метров.

История вопроса

«Беллегпром» в начале марта снова выступил с инициативой, чтобы власти занялись регулированием деятельности магазинов секонд-хенда. Глава концерна заявила, что поддерживает «честную конкуренцию», и предложила если не закрыть магазины с б/у одеждой, то по крайней мере вынести их «из каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц».

Один из вопросов со стороны «Беллегпрома» к «секондам» — продажа стоковой одежды. В магазинах секонд-хенда до 70% новых вещей, поэтому при ввозе их нужно растаможивать и платить за них пошлину, заявляли ранее в «Беллегпроме». В магазинах секонд-хенда такие заявления опровергают . Специалисты концерна говорили, что намерены проанализировать ассортимент в магазинах одежды из вторых рук и, возможно, направить в правительство предложения по их регулированию.

Ранее председатель «Беллегпрома» Татьяна Лугина в интервью TUT.BY выразила мнение , что Беларусь не может превратиться в мусорку для б/у одежды. Она отметила, что «выбирать, конечно же, покупателю, носить ли одежду из Европы, которую уже неизвестно кто надевал, вещи из азиатских магазинов сомнительного происхождения или наши».