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«Бюджет недополучает». Власти пояснили, почему хотят запретить продавать новые вещи в секонд-хендах
Источник материала: Tut.by
В Беларуси
Что власти хотят изменить по секондам
В предлагаемом варианте постановлении хотят прописать, что считается бывшими в употреблении непродовольственными товарами. Это:
Проектом постановления предлагается ввести ограничения на продажу в одном торговом объекте бывших в употреблении одежды швейной и трикотажной, меховых изделий, галантерейных товаров и обуви в одном торговом объекте вместе с
Почему решили ввести новшества по секондам
МАРТ ссылается на данные концерна «Беллегпром», по которым в секонд-хендах зачастую продают как бывшие в употреблении товары, так и стоковые вещи. «Тем самым фактически организации и физические лица — импортеры, декларируя «стоковые»
В ведомстве отмечают, что в рекламе по секонд-хендам не скрывается, что «часть реализуемой продукции — новые изделия типа «сток».
«Ввоз в Беларусь товаров типа «second hand» декларируются по минимальной стоимости,
В ведомстве, ссылая на оценочные данные «Беллегпрома», отмечают, что «удельный вес импорта товаров типа «second hand», поступающего в республику для перепродажи
В ведомстве резюмируют, что «из-за увеличения объемов реализации товаров типа «second hand» на внутреннем рынке за последние несколько лет произошло масштабное перераспределение рынка — от отечественных товаров к импортным, а продажа стоковых товаров под видом товаров типа «second hand» создала неравные условия конкуренции для отечественных производителей».
В ведомстве уточнят, что проект постановления разработали по предложению концерна «Беллегпром» «для принятия дополнительных специальных мер по ограничению реализации на территории страны бывших в употреблении непродовольственных товаров легпрома». «Ограничения на продажу в одном торговом объекте товаров типа «second hand» и новых товаров, в том числе стоковых, создаст дополнительные условия для развития справедливой конкуренции между отечественными и зарубежными производителями товаров легкой промышленности», — полагают в МАРТ.
По оперативным данным Торгового реестра, на 1 апреля 2020 года розничную торговлю бывшими в употреблении непродовольственными товарами осуществляло 928 субъектов торговли в 1198 магазинах с торговой площадью около 113,4 тысячи метров.
История вопроса
«Беллегпром» в начале марта снова
Один из вопросов со стороны «Беллегпрома» к «секондам» — продажа стоковой одежды. В магазинах секонд-хенда до 70% новых вещей, поэтому при ввозе их нужно растаможивать и платить за них пошлину,
Ранее председатель «Беллегпрома» Татьяна Лугина в интервью TUT.BY
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В Беларуси хотят ввести изменения в работе секонд-хендов. Этим магазинам намерены запретить торговать новой одеждой. Для этого предлагается прописать, что...
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