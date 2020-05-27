Подготовьте электроустановки к грозосезону!

Источник материала: Полесская правда





В преддверии приближения грозового периода необходимо обратить внимание на правильную и безопасную эксплуатацию не только сезонных потребителей электроэнергии (в том числе и садоводческих товариществ), но и всех предприятий, организаций, имеющих на своем балансе трансформаторные подстанции, воздушные и (или) воздушно-кабельные линии электропередачи. Ведь отключения и различного рода неисправности бывают не только из-за неправильной эксплуатации электроустановок, но и из-за грозовых перенапряжений.

До начала грозового периода следует осуществить необходимые мероприятия по подготовке указанных выше электроустановок к грозосезону: подключить отключенные на зиму разрядники, выполнить осмотры электроустановок на соответствие фактической расстановки средств защиты от атмосферных перенапряжений проектным решениям, проверить состояние изоляции (отсутствие трещин, сколов) изоляторов, разрядников, состояние заземляющих устройств и спусков к ним от молниеотводов, выполнить ревизию, провести в необходимом объеме электрофизические измерения и высоковольтные испытания и, при необходимости, устранить выявленные неисправности. Также в целях профилактики электротравматизма в местах пересечения воздушными линиями электропередачи водоемов, рек — обеспечить наличие предупреждающих плакатов об опасности рыбной ловли, в случае их отсутствия или повреждения-обновить или заменить. И не стоит никогда забывать об ответственности перед людьми, ведь бесперебойная работа электрооборудования, качественное и надежное электроснабжение, а также отсутствие возможности электротравматизма-одна из основ безопасной жизнедеятельности общества.

Владимир ЧЕРНЯВСКИЙ, руководитель ЭТГ-1 Пинского МРО Энергогазнадзора.